A proximidade da Copa do Mundo já começa a mudar a paisagem de ruas e bairros da região. Em diferentes pontos de Jundiaí e Várzea Paulista, moradores voltaram a se reunir para pintar o asfalto, decorar espaços públicos e manter viva uma das tradições mais marcantes do futebol brasileiro.

Na Rua Cizídio Soares dos Santos, em Várzea Paulista, o responsável pela mobilização é Edson “Mancha”, de 49 anos. Artista e apaixonado por futebol, ele lidera desde 2010 um projeto que transforma a rua em um grande cenário temático durante os Mundiais.

A iniciativa começou na Copa da África do Sul, em 2010, e atravessou as edições disputadas no Brasil, na Rússia e no Catar. Ao longo dos anos, o projeto cresceu e passou a envolver cada vez mais moradores da comunidade.