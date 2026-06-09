Um homem foi preso na noite desta terça-feira (8), no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí, suspeito de furtar um motorista de aplicativo que havia trazido ele de Osasco. Além de furtar o aparelho celular da vítima, ele também não pagou a corrida da R$ 140

A equipe realizava patrulhamento quando foi abordada pela vítima. O motorista relatou que havia transportado o passageiro até o destino final e que ao chegar ao local, o ladrão informou que faria o pagamento via PIX.

No entanto, segundo a vítima, o homem aproveitou um momento de distração para furtar seu celular e fugir sem efetuar o pagamento da corrida.