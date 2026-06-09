Um homem foi preso na noite desta terça-feira (8), no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí, suspeito de furtar um motorista de aplicativo que havia trazido ele de Osasco. Além de furtar o aparelho celular da vítima, ele também não pagou a corrida da R$ 140
A equipe realizava patrulhamento quando foi abordada pela vítima. O motorista relatou que havia transportado o passageiro até o destino final e que ao chegar ao local, o ladrão informou que faria o pagamento via PIX.
No entanto, segundo a vítima, o homem aproveitou um momento de distração para furtar seu celular e fugir sem efetuar o pagamento da corrida.
Com as características do bandido, os policiais iniciaram buscas pela região. Pouco tempo depois, um homem com as mesmas características foi localizado. Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu em direção a uma área de mata, dando início a uma tentativa de fuga.
Após um cerco policial, o suspeito foi detido. Durante a ação, os militares recuperaram o celular da vítima, que havia sido descartado pelo homem durante a fuga.
O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial.