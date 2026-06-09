Os vereadores de Jundiaí votam nesta terça-feira (9) um projeto da Prefeitura que pretende criar novos mecanismos para recuperar parte dos R$ 459,9 milhões em dívidas acumuladas pelos 80 maiores devedores da cidade. A proposta permite que débitos inscritos na dívida ativa sejam negociados por meio de transação tributária, arbitragem, compensação com precatórios e até dação em pagamento com bens, serviços ou obras de utilidade pública.

Segundo a Prefeitura, o projeto busca modernizar os mecanismos de cobrança da dívida ativa e ampliar a recuperação de créditos tributários e não tributários por meio de soluções consensuais. Na justificativa encaminhada à Câmara, o Executivo afirma que a medida pretende aumentar a eficiência arrecadatória, adequar a cobrança ao entendimento recente do Supremo Tribunal Federal sobre execuções fiscais de baixo valor e transformar créditos de difícil recuperação em benefícios concretos para a população, com

controle fiscal e transparência.

No formulário de impacto fiscal, a administração municipal informa que os 80 maiores devedores concentram 3.600 inscrições na dívida ativa. A meta declarada é recuperar cerca de R$ 45,9 milhões, equivalente a 10% do valor devido, além de solucionar administrativamente aproximadamente 360 débitos.