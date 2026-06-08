A Prefeitura de Itatiba está intensificando a busca ativa e a oferta de pernoite no abrigo municipal para pessoas em situação de rua que vivem no município. A iniciativa reuniu profissionais da Central de Abordagem da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda e da Guarda Municipal (GM) no apoio.

A primeira ação ocorreu na última quarta-feira (3), quando os termômetros começaram a cair e a sensação térmica bateu os 9ºC nas primeiras horas do dia, resultando em quatro encaminhamentos para o abrigo entre 21h e 0h.

Já na sexta (5), foram abordadas 10 pessoas em situação de rua, que receberam cobertores e agasalhos. Nenhuma delas quis ir para o abrigo, mesmo com a oferta de cama, banho e comida quentes, garantidos pela Ação Social municipal.

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