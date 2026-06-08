A Prefeitura de Itatiba está intensificando a busca ativa e a oferta de pernoite no abrigo municipal para pessoas em situação de rua que vivem no município. A iniciativa reuniu profissionais da Central de Abordagem da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda e da Guarda Municipal (GM) no apoio.
A primeira ação ocorreu na última quarta-feira (3), quando os termômetros começaram a cair e a sensação térmica bateu os 9ºC nas primeiras horas do dia, resultando em quatro encaminhamentos para o abrigo entre 21h e 0h.
Já na sexta (5), foram abordadas 10 pessoas em situação de rua, que receberam cobertores e agasalhos. Nenhuma delas quis ir para o abrigo, mesmo com a oferta de cama, banho e comida quentes, garantidos pela Ação Social municipal.
Abordagens
As equipes buscam por pessoas em situação de rua em praças, pontos de ônibus, sob marquises e em outros pontos que servem de abrigo para a passagem da noite. Além disso, semanalmente é feita ronda de abordagens ao longo do dia e naqueles em que a previsão é de frio intenso no período da noite, há ação de busca ativa no horário especial.
Acolhimento
As abordagens respeitam a vontade e liberdade das pessoas. As que que aceitam passar a noite no abrigo municipal têm acesso a cama, cobertor, roupas novas, alimentação e banho quente. Os animais de estimação os acolhidos também poderão passar a noite no local, protegidos e alimentados. Em seguida, a Central de Abordagem realiza acompanhamento, orientação e oferta de serviços, respeitando o tempo e a realidade de cada um.
Serviços
A população pode acionar a Central de Abordagem da Ação Social por telefone, indicando locais onde há pessoas em situação de rua, especialmente quando estão se abrigando para dormir, momento em que ficam mais vulneráveis. Os telefones para contato são (11)4534-5597 ou (11) 94712-0595. A Central funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.
Após esse horário, a GM, que também tem cobertores para entrega, pode ser acionada pelo 153. A Defesa Civil de Itatiba tem plantão 24h e pode ser acionada pelos telefones (11)4534-3982 e 199.