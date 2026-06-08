O Governo de São Paulo realizou nesta segunda-feira (8) a formatura de 1.014 novos soldados da Polícia Militar em cerimônia realizada na Arena Pacaembu, na Praça Charles Miller, zona oeste da capital. A nova turma tem 137 mulheres e 877 homens que passarão a integrar a reforçar o policiamento na Capital e no interior após a conclusão do Curso de Formação de Soldados.
“Estamos felizes em entregar hoje à sociedade mais 1.014 jovens policiais formados, reforçando o nosso efetivo e garantindo o policiamento ostensivo e mais segurança à sociedade. A responsabilidade é gigante, já que São Paulo representa um terço do produto interno bruto brasileiro. Mais importante do que isso, é um estado onde vivem 46 milhões de brasileiros, uma população que demanda segurança pública”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.
A turma teve como paraninfa a coronel da reserva Vitória Brasília de Souza Lima, uma das primeiras mulheres a alcançar o posto máximo da PM. “Hoje entregamos à população mais de mil policiais preparados para servir e proteger os cidadãos paulistas. O reforço do efetivo amplia nossa capacidade de atuação em todas as regiões do estado e fortalece o trabalho que vem sendo realizado diariamente no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública”, destacou o secretário estadual da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.
Distribuição
Os novos policiais foram distribuídos para unidades da capital e do interior. Do total, 497 soldados atuarão na cidade de São Paulo e 517 serão destinados a outros municípios. O reforço será empregado nos Comandos de Policiamento de Área, nos Comandos de Policiamento de Choque, Rodoviário e Ambiental, além da Escola Superior de Bombeiros.
Com a nova turma, o estado ultrapassa a marca de 16,2 mil policiais formados desde o início de 2023, além de 5,7 mil vagas em concursos em andamento e outras 2,4 mil autorizadas. No último dia 3, o Governo de São Paulo publicou o edital do concurso para a contratação de mais 2 mil soldados da PM. As inscrições poderão ser feitas entre 15 de junho e 21 de agosto, por meio da Fundação Vunesp. Há ainda mais de 200 vagas de alunos-oficiais da Polícia Militar. As inscrições seguem abertas até 15 de julho.