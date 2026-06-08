O Governo de São Paulo realizou nesta segunda-feira (8) a formatura de 1.014 novos soldados da Polícia Militar em cerimônia realizada na Arena Pacaembu, na Praça Charles Miller, zona oeste da capital. A nova turma tem 137 mulheres e 877 homens que passarão a integrar a reforçar o policiamento na Capital e no interior após a conclusão do Curso de Formação de Soldados.

“Estamos felizes em entregar hoje à sociedade mais 1.014 jovens policiais formados, reforçando o nosso efetivo e garantindo o policiamento ostensivo e mais segurança à sociedade. A responsabilidade é gigante, já que São Paulo representa um terço do produto interno bruto brasileiro. Mais importante do que isso, é um estado onde vivem 46 milhões de brasileiros, uma população que demanda segurança pública”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

A turma teve como paraninfa a coronel da reserva Vitória Brasília de Souza Lima, uma das primeiras mulheres a alcançar o posto máximo da PM. “Hoje entregamos à população mais de mil policiais preparados para servir e proteger os cidadãos paulistas. O reforço do efetivo amplia nossa capacidade de atuação em todas as regiões do estado e fortalece o trabalho que vem sendo realizado diariamente no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública”, destacou o secretário estadual da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.

Distribuição