O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizou entre os dias 4 e 29 de maio, em todas as regiões do Brasil, a operação Festas Juninas. Mais de 74.700 produtos foram fiscalizados durante a ação. A medida visou a proteção do consumidor no período de festas juninas.

O Estado de São Paulo é o segundo do país com o maior número de produtos irregulares apontados pela fiscalização, 519, perdendo apenas para Santa Catarina, com 528. Entre as regiões, o Sudeste figura no segundo lugar com os maiores números de irregularidades registrados, um total de 835.

De acordo com o Inmetro, ao todo, foram fiscalizados 737 estabelecimentos em 200 municípios. Durante a operação, 2.290 produtos apresentaram irregularidades e 112 estabelecimentos foram notificados. A fiscalização foi conduzida pelos órgãos delegados e superintendências que integram a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro (RBMLQ-I).

Produtos pré-embalados