A Prefeitura de Jundiaí encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que atualiza a Lei Municipal nº 9.353, de 12 de dezembro de 2019, que trata da remissão (perdão) de débitos tributários municipais, como ISSQN, IPTU e Taxa de Lixo. A proposta busca modernizar a legislação, tornando-a mais eficiente e transparente, unindo a justiça social ao rigor e equilíbrio com as contas públicas.

A iniciativa aperfeiçoa os procedimentos já previstos em lei, com o objetivo de dar maior clareza, eficiência e segurança jurídica à análise dos pedidos de remissão, que são realizados mediante processo administrativo e critérios técnicos.

Atualmente, existem 57 pedidos em andamento na Secretaria de Finanças, alguns protocolados desde 2019, aguardando análise. O projeto estabelece regras mais objetivas para viabilizar a conclusão desses processos, mantendo a exigência de análise individualizada e fundamentada.