Guardas municipais apreenderam mais de 150 porções de drogas em um ponto de tráfico no bairro Cecap, em Jundiaí. Um homem foi detido durante a ação e acabou preso em flagrante.

Equipes da Divisão de Operações com Cães realizavam patrulhamento nas proximidades da Escola Municipal Antônio Adelino Marques Brandão quando avistaram um suspeito em uma área conhecida por denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Ao notar a aproximação das viaturas, o homem pegou uma sacola e tentou fugir a pé. Os guardas iniciaram perseguição e observaram o momento em que ele dispensou o pacote durante a tentativa de escapar.