09 de junho de 2026
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FLAGRANTE

Operações com Cães prende suspeito de tráfico no Cecap

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O delegado determinou a prisão do homem e a apreensão das drogas
O delegado determinou a prisão do homem e a apreensão das drogas

Guardas municipais apreenderam mais de 150 porções de drogas em um ponto de tráfico no bairro Cecap, em Jundiaí. Um homem foi detido durante a ação e acabou preso em flagrante.

Equipes da Divisão de Operações com Cães realizavam patrulhamento nas proximidades da Escola Municipal Antônio Adelino Marques Brandão quando avistaram um suspeito em uma área conhecida por denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Ao notar a aproximação das viaturas, o homem pegou uma sacola e tentou fugir a pé. Os guardas iniciaram perseguição e observaram o momento em que ele dispensou o pacote durante a tentativa de escapar.

Ele foi alcançado e abordado. Na sequência, os agentes recuperaram a sacola abandonada, constatando que ela continha mais de 150 porções de drogas de diferentes tipos, além de dinheiro.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde a autoridade policial determinou a prisão do homem e a apreensão dos entorpecentes.

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