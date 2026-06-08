Dois homens foram presos em flagrante neste fim de semana após serem surpreendidos furtando fios de um poste padrão na rua Conrado Augusto Offa, na Vila Virgínia, região do Centro de Jundiaí. A ação criminosa foi registrada por câmeras de monitoramento e deixou uma farmácia da via sem fornecimento de energia elétrica.

Após perceberem a movimentação suspeita e verem os homens retirando a fiação, moradores acionaram a Guarda Municipal. Equipe do Apoio Tático, formadas pelos guardas Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos, foi até o local e conseguiu abordar os suspeitos ainda durante a prática do crime Vários metros de fios já haviam sido arrancados quando os agentes chegaram.

Durante a ocorrência, o proprietário de uma farmácia local se aproximou dos guardas e informou que o estabelecimento havia ficado sem energia elétrica em razão da retirada dos cabos. Revoltado com a situação, ele manifestou interesse em representar criminalmente contra os envolvidos.