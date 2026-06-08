09 de junho de 2026
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JUNDIAÍ

Marido e esposa trocam acusações de agressão e ele vai preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
Ambos foram conduzidos ao Plantão, onde o homem foi preso
Ambos foram conduzidos ao Plantão, onde o homem foi preso

Um homem foi preso por policiais militares do 11° Batalhão, no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí, suspeito de ofender e tentar enganar a esposa. Ele nega e diz que foi agredido com um rapaz no rosto.

A troca de acusações foi feita aos PMs que atenderam a ocorrência, solicitados pela mulher. O marido, inclusive, se recusava a sair do imóvel para atendê-los e foi necessário entrar na casa com autorização da esposa.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o homem foi preso em flagrante por violência doméstica.

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