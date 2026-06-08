Um homem foi preso por policiais militares do 11° Batalhão, no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí, suspeito de ofender e tentar enganar a esposa. Ele nega e diz que foi agredido com um rapaz no rosto.

A troca de acusações foi feita aos PMs que atenderam a ocorrência, solicitados pela mulher. O marido, inclusive, se recusava a sair do imóvel para atendê-los e foi necessário entrar na casa com autorização da esposa.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o homem foi preso em flagrante por violência doméstica.