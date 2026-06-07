A menos de duas semanas do início da Copa do Mundo de 2026, Colômbia e Equador entram em campo para os últimos ajustes antes da estreia no torneio. As duas seleções sul-americanas utilizam os amistosos desta semana para definir formações e ganhar ritmo de jogo.

A Colômbia enfrenta a Jordânia no sábado (7), em San Diego, nos Estados Unidos. O confronto será o último teste da equipe comandada por Néstor Lorenzo antes da estreia no Mundial, marcada para o dia 17 de junho, contra o Uzbequistão, pelo Grupo K.

Os colombianos chegam embalados pela vitória por 3 a 1 sobre a Costa Rica em amistoso realizado nesta semana. O resultado serviu para aumentar a confiança da equipe, que aposta em nomes como Luis Díaz, James Rodríguez e Jhon Arias para fazer boa campanha na competição.