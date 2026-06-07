A menos de duas semanas do início da Copa do Mundo de 2026, Colômbia e Equador entram em campo para os últimos ajustes antes da estreia no torneio. As duas seleções sul-americanas utilizam os amistosos desta semana para definir formações e ganhar ritmo de jogo.
A Colômbia enfrenta a Jordânia no sábado (7), em San Diego, nos Estados Unidos. O confronto será o último teste da equipe comandada por Néstor Lorenzo antes da estreia no Mundial, marcada para o dia 17 de junho, contra o Uzbequistão, pelo Grupo K.
Os colombianos chegam embalados pela vitória por 3 a 1 sobre a Costa Rica em amistoso realizado nesta semana. O resultado serviu para aumentar a confiança da equipe, que aposta em nomes como Luis Díaz, James Rodríguez e Jhon Arias para fazer boa campanha na competição.
Já o Equador segue sua preparação visando a estreia diante da Costa do Marfim, no dia 14 de junho. A seleção equatoriana integra o Grupo D da Copa do Mundo e busca utilizar os amistosos finais para consolidar a equipe que disputará o torneio.
Com expectativas elevadas para o Mundial, Colômbia e Equador tentam chegar à competição em sua melhor forma. Os amistosos desta reta final são vistos pelas comissões técnicas como fundamentais para corrigir detalhes e definir os últimos ajustes antes da bola rolar na Copa.