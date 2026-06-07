O Sesc Jundiaí traz no dia 26 de junho o show da cantora e compositora Leci Brandão com a participação de Marquinhos Sensação. O encontro marca os 50 anos de carreira da cantora, reunindo composições autorais e homenagens a grandes nomes do samba.

Já Marquinhos, cantor, compositor e ex integrante do grupo Sensação, que muito sucesso fez na década de 1990, traz no repertório o pagode que marcou época. Entre as canções, estão sucessos como “Só Quero Te Namorar” e “Zé do Caroço”, além de parcerias como “Isso é Fundo de Quintal” e “As Coisas que Mamãe me Ensinou”, com Zé Maurício.

O show tem início às 20h, mas para animar o público, às 19h tem discotecagem com o “Baile do Chakal”. O set percorre a black music nacional e internacional, indo do rap ao soul, passando por trap, charme, house, R&B, e clássicos do samba, em seleção voltada à dança.