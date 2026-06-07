Um homem de 48 anos morreu após ser atropelado no início da madrugada deste domingo (7), na avenida Milton Vianna, na Vila Primavera, em Jarinu. O motorista responsável pelo atropelamento fugiu sem prestar socorro e é procurado pela polícia.

A vítima foi socorrida ao Hospital São Vicente, em Jundiaí, onde deu entrada em estado gravíssimo. Os médicos constataram um quadro de parada cardiorrespiratória, além fraturas profundas no crânio, e intenso sangramento pela cabeça e pelas narinas.

Apesar dos esforços da equipe médica para reanimá-lo e estabilizá-lo no setor de emergência, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no final da madrugada.