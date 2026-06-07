09 de junho de 2026
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O MOTORISTA FUGIU

Homem é atropelado, sofre fraturas profundas no crânio e morre

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A vítima foi socorrida ao São Vicente, mas não resistiu
A vítima foi socorrida ao São Vicente, mas não resistiu

Um homem de 48 anos morreu após ser atropelado no início da madrugada deste domingo (7), na avenida Milton Vianna, na Vila Primavera, em Jarinu. O motorista responsável pelo atropelamento fugiu sem prestar socorro e é procurado pela polícia.

A vítima foi socorrida ao Hospital São Vicente, em Jundiaí, onde deu entrada em estado gravíssimo. Os médicos constataram um quadro de parada cardiorrespiratória, além fraturas profundas no crânio, e intenso sangramento pela cabeça e pelas narinas.

Apesar dos esforços da equipe médica para reanimá-lo e estabilizá-lo no setor de emergência, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no final da madrugada.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e omissão de socorro.

A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para identificar e localizar o autor do crime.

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