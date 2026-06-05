Estudantes matriculados no 3° ano do Ensino Médio têm até esta sexta-feira (5) para confirmar a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro. Neste ano, o cadastro para estudantes da rede pública é automático.

No entanto, para confirmar participação na prova, cada aluno precisa acessar o sistema do Enem e escolher o município onde deseja realizar as provas, escolher a língua estrangeira (entre língua inglesa e espanhola) e, se necessário, solicitar recursos de acessibilidade e tratamento pelo nome social por meio da ‘Página do Participante’.

Prepara SP

Visando a preparação gratuita dos alunos do Ensino Médio para provas de ingresso no ensino superior, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disponibiliza a plataforma ‘Prepara SP’. A iniciativa oferece simulados, trilhas personalizadas, tutor virtual e correções. De acordo com dados da Secretaria, 93% dos alunos do Ensino Médio já acessaram a ferramenta neste ano.