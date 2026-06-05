Estudantes matriculados no 3° ano do Ensino Médio têm até esta sexta-feira (5) para confirmar a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro. Neste ano, o cadastro para estudantes da rede pública é automático.
No entanto, para confirmar participação na prova, cada aluno precisa acessar o sistema do Enem e escolher o município onde deseja realizar as provas, escolher a língua estrangeira (entre língua inglesa e espanhola) e, se necessário, solicitar recursos de acessibilidade e tratamento pelo nome social por meio da ‘Página do Participante’.
Prepara SP
Visando a preparação gratuita dos alunos do Ensino Médio para provas de ingresso no ensino superior, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disponibiliza a plataforma ‘Prepara SP’. A iniciativa oferece simulados, trilhas personalizadas, tutor virtual e correções. De acordo com dados da Secretaria, 93% dos alunos do Ensino Médio já acessaram a ferramenta neste ano.
A plataforma também disponibiliza aulas com didática exclusiva, com duração entre sete e 15 minutos cada uma. Os conteúdos incluem também resumos e cards e disponibilizados digitalmente, a fim de auxiliar o estudante na assimilação e recapitulação do que foi visto em aula. O uso da plataforma não é obrigatório, mas complementa as aulas do currículo oficial e apoia estudantes na preparação para as provas que dão acesso ao ensino superior.
Provão Paulista
Além do Enem, os estudantes da rede pública podem se apoiar também no ‘Provão Paulista Seriado’, uma oportunidade a mais de ingresso no ensino superior. Em três edições, o vestibular do Governo do Estado de São Paulo abriu mais de 46 mil vagas na Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).