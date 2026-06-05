No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta sexta-feira (5), Jundiaí destaca uma série de iniciativas voltadas à sustentabilidade, educação ambiental e adaptação às mudanças climáticas. Entre os resultados apresentados pelo município estão o plantio de 356 árvores em escolas municipais desde 2025 e a arrecadação de mais de 3,4 mil litros de óleo de cozinha usado apenas no primeiro semestre deste ano.

As ações integram a programação do Mês do Meio Ambiente 2026, promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) em parceria com outras secretarias e instituições. Com o tema “Caminhos das Águas”, a agenda segue até 13 de junho com palestras, atividades educativas e ações voltadas à preservação dos recursos hídricos e da biodiversidade.

Na área da educação, todas as escolas municipais participam do Movimento Escolas Pelo Clima. Neste ano, o programa Escola da Gente colocou Jundiaí entre as iniciativas reconhecidas nacionalmente em premiação promovida pelo Sebrae. Outro destaque é o programa Escola Verde, responsável pelo plantio de 356 árvores nas unidades escolares desde 2025.