No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta sexta-feira (5), Jundiaí destaca uma série de iniciativas voltadas à sustentabilidade, educação ambiental e adaptação às mudanças climáticas. Entre os resultados apresentados pelo município estão o plantio de 356 árvores em escolas municipais desde 2025 e a arrecadação de mais de 3,4 mil litros de óleo de cozinha usado apenas no primeiro semestre deste ano.
As ações integram a programação do Mês do Meio Ambiente 2026, promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) em parceria com outras secretarias e instituições. Com o tema “Caminhos das Águas”, a agenda segue até 13 de junho com palestras, atividades educativas e ações voltadas à preservação dos recursos hídricos e da biodiversidade.
Na área da educação, todas as escolas municipais participam do Movimento Escolas Pelo Clima. Neste ano, o programa Escola da Gente colocou Jundiaí entre as iniciativas reconhecidas nacionalmente em premiação promovida pelo Sebrae. Outro destaque é o programa Escola Verde, responsável pelo plantio de 356 árvores nas unidades escolares desde 2025.
As escolas municipais também participam da campanha Óleo do Bem, iniciativa voltada à coleta e destinação ambientalmente adequada do óleo de cozinha usado. Somente neste ano, mais de 3,4 mil litros do material foram arrecadados. Já o Projeto Renovação está presente em 12 unidades escolares, apoiando a gestão de resíduos e dos recursos hídricos por meio de formações e fornecimento de materiais para as equipes.
Além das ações educativas, o município mantém projetos voltados à adaptação climática e ao planejamento urbano sustentável. Entre eles estão o Projeto Resfria, que busca mitigar os impactos das ilhas de calor, e a participação no programa AdaptaCidades, voltado à construção do Plano Local de Ação Climática. Também fazem parte da agenda a Trilha de Capacitação da Incubadora de Projetos Solução Natureza e iniciativas desenvolvidas em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e a Escola da Cidade.
Outro destaque é o trabalho desenvolvido pela Fundação Serra do Japi, responsável pela gestão da Base Ecológica da Serra do Japi. O espaço recebe pesquisadores de instituições brasileiras e estrangeiras para estudos relacionados à fauna, flora, recursos hídricos e conservação ambiental, fortalecendo a produção científica sobre um dos principais remanescentes de Mata Atlântica do Estado de São Paulo.
As ações ambientais contam ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), por meio da Unidade de Desenvolvimento Ambiental (Unidam), responsável por atividades ligadas à produção de mudas, educação ambiental, preservação da flora e apoio a programas de arborização e recuperação ambiental.
Com iniciativas voltadas à preservação ambiental, pesquisa científica, educação e planejamento urbano, Jundiaí mantém uma agenda permanente de ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável e à adaptação às mudanças climáticas.