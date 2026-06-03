De 4 a 7 de junho acontece no Espaço Expressa, em Jundiaí, o Festival Dia do Vinho. Um dos momentos mais aguardados da programação será o tradicional brinde ao pôr do sol. Realizado diariamente, às 17h, o encontro celebra a cultura vitivinícola de Jundiaí e convida visitantes e produtores a compartilharem uma experiência de valorização da história, das tradições e da identidade do município.

Diariamente, apresentações musicais irão acompanhar o momento do brinde, proporcionando um ambiente de integração entre moradores e turistas. Na quinta-feira (4), o Trio Soul Balanço abre a programação musical; na sexta-feira (5), a apresentação fica por conta de João Carlos de Luca; no sábado (6), a animação será da banda Rock in Road; e, no domingo (7), Rodolfo Voz e Violão encerra a programação musical do festival.

O evento reúne 11 vinícolas de Jundiaí que apresentam ao público a diversidade e a qualidade da produção local. Além dos vinhos, o festival conta com opções gastronômicas, artesanato e atrações culturais para toda a família.