O preço do café segue em queda, com recuo de 4,41% em abril, reforçando a trajetória de reduções iniciada ainda no segundo semestre de 2025. É o que apontou o Índice de Preços dos Supermercados (IPS), calculado pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Carnes consideradas do “dia a dia”, como o coxão mole e o lagarto, também apresentaram redução no preço. Destaque também para a queda no preço das bebidas não alcoólicas (alimentação e bebidas) e produtos de limpeza.

No caso do café, apontou o IPS/Fipe, a redução de 4,41% no preço registrado em abril deve-se, de acordo com o economista-chefe da Apas, Felipe Queiroz, à expectativa de safra recorde no Brasil. “A perspectiva de recuperação da oferta global e a expectativa de uma safra recorde no Brasil para o ciclo 2026/27 influenciaram as reduções nos preços do produto, que deve continuar em queda nos próximos meses”, explicou o economista. Nos últimos 12 meses, o café acumula queda de 5,13%. “A continuidade dessa tendência pode contribuir para suavizar o impacto da inflação no carrinho de compras, especialmente em produtos amplamente consumidos pelos brasileiros”, destaca Felipe.

Carnes e produtos de limpeza

Já em relação ao preço das carnes, destaque para a queda no preço do coxão mole – corte considerado do “dia a dia” do consumidor – que ficou 3,80% mais barato em abril, de acordo com o IPS, assim como o lagarto, cuja redução de 2,80% no mesmo mês. Alcatra e contrafilé também registraram quedas no período, de 2,26% e 1,97% respectivamente. O estudo da Apas em parceria com a Fipe destaca ainda a redução das bebidas não alcóolicas (0,63%) e nos produtos de limpeza (0,58%).