O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) vão propor ao Senado Federal ajustes no texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da escala 6x1 aprovada nessa quarta-feira (27) pela Câmara dos Deputados.

Segundo as entidades, a PEC fixa um único modelo de escala de trabalho por emenda constitucional, que é uma afronta à livre iniciativa, reduz espaço da negociação coletiva e ainda oferece um período de transição insuficiente para implementar as mudanças. Na visão do Sincomercio e da Fecomercio-SP, o texto precisa passar por ajustes estruturais no Senado antes de seguir adiante e o assunto pautou um debate entre as entidades e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre antes de ser aprovado, na terça-feira (26).

Proposta de ajustes

Tanto o Sincomercio quanto a FecomercioSP consideram que a imposição de novas regras em um prazo reduzido tende a gerar insegurança jurídica, conflitos e incertezas interpretativas, além de aumentar a judicialização trabalhista e dificultar a operação das empresas. Em um cenário extremo, as mudanças vão provocar forte desorganização em diversos setores da economia.