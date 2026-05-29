A Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Saúde, amplia a vacinação contra a gripe para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Os imunizantes estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Postos de Estratégia Saúde da Família (ESF), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A medida segue orientação do Governo do Estado de São Paulo e tem objetivo de aumentar a cobertura vacinal no município, reduzir a circulação do vírus influenza entre a população, prevenir casos graves da doença, além de diminuir o número de internações e óbitos relacionados à doença.

Para se vacinar

Para receber a dose, adultos devem apresentar um documento com foto. No caso de bebês e crianças, o responsável deve levar a carteira de vacinação. De acordo com a Secretaria de Saúde de Itatiba, até a última semana foram aplicadas mais de 10,6 mil doses de vacina contra a influenza para grupos prioritários no município.

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