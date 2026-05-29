Neste sábado (30) e nas próximas semanas, Jundiaí recebe uma programação gratuita voltada à formação artística e criativa, com oficinas, workshops e masterclasses em diferentes espaços culturais da cidade. As atividades contemplam linguagens como dança contemporânea, cinema, criação de personagens, neurociência aplicada ao movimento e xadrez, oferecendo experiências tanto para iniciantes quanto para profissionais e interessados em aprofundar conhecimentos nas áreas culturais.

Masterclass “Composições do corpo no espaço/tempo”, com Vitor Rosa

Integrando a programação do 28º Enredança, a atividade propõe exercícios de conscientização e sensibilização corporal ligados à técnica da dança contemporânea. A masterclass aborda improvisação, composição corporal e espacial, além da criação de imagens e paisagens visuais por meio do movimento. A proposta é voltada tanto para bailarinos profissionais quanto para pessoas interessadas em processos criativos em dança.

Data: 30/5

Horário: das 9h às 12h

Local: Sala Fepasa do Espaço Expressa (Av. União dos Ferroviários, 1760)

Classificação: a partir de 15 anos

Lotação: 40 vagas, com lista de espera em caso de lotação

Inscrições gratuitas (CLICA AQUI).