Neste sábado (30) e nas próximas semanas, Jundiaí recebe uma programação gratuita voltada à formação artística e criativa, com oficinas, workshops e masterclasses em diferentes espaços culturais da cidade. As atividades contemplam linguagens como dança contemporânea, cinema, criação de personagens, neurociência aplicada ao movimento e xadrez, oferecendo experiências tanto para iniciantes quanto para profissionais e interessados em aprofundar conhecimentos nas áreas culturais.
Masterclass “Composições do corpo no espaço/tempo”, com Vitor Rosa
Integrando a programação do 28º Enredança, a atividade propõe exercícios de conscientização e sensibilização corporal ligados à técnica da dança contemporânea. A masterclass aborda improvisação, composição corporal e espacial, além da criação de imagens e paisagens visuais por meio do movimento. A proposta é voltada tanto para bailarinos profissionais quanto para pessoas interessadas em processos criativos em dança.
Data: 30/5
Horário: das 9h às 12h
Local: Sala Fepasa do Espaço Expressa (Av. União dos Ferroviários, 1760)
Classificação: a partir de 15 anos
Lotação: 40 vagas, com lista de espera em caso de lotação
Inscrições gratuitas (CLICA AQUI).
Masterclass “Conceitos de corpo, dança e criação”, com Malki Pinsag
Também dentro da programação do 28º Enredança, a atividade apresenta um estudo técnico de criação cênica por meio da dança contemporânea. A proposta utiliza improvisação guiada, consciência corporal, ativação do espaço e relações de cooperação para desenvolver composição cênica, musicalidade e criação de atmosferas e paisagens visuais em cena.
Data: 30/5
Horário: das 14h às 17h
Local: Sala Fepasa do Espaço Expressa (Av. União dos Ferroviários, 1760)
Classificação: a partir de 15 anos
Lotação: 40 vagas, com lista de espera em caso de lotação
Inscrições gratuitas (CLICA AQUI).
Workshop “Pausa para Mover”, com Natan Vianna
O workshop será ministrado pelo especialista em neurociência Natan Vianna. A imersão integra dança, educação somática, psicologia e neurociência, propondo experiências práticas para compreender as relações entre cérebro, corpo, emoções e movimento.
Data: 30/5
Horário: das 10h às 17h
Local: Sala Josette Feres – Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro (Rua Barão de Jundiaí, 1093)
Classificação: 18 anos
Com certificado
Inscrições gratuitas (CLICA AQUI).
Oficina “Direção Cinematográfica Artística”, com Luan Cardoso
A oficina integra o programa Pontos MIS em Jundiaí e será ministrada por Luan Cardoso, cineasta e fundador do coletivo Quixó Produções. O encontro abordará etapas da direção cinematográfica, incluindo linguagem audiovisual, teoria do cinema e uso de lentes, além de estimular a investigação artística no audiovisual.
Data: 3/06
Horário: das 13h30 às 17h30
Local: Espaço Expressa (Av. União dos Ferroviários, 1760 – Centro)
Classificação: a partir de 16 anos
Inscrições gratuitas (CLICA AQUI).
Oficina “Técnicas de Roteiro Cinematográfico: da introdução à prática”, com Julia Zulian
A oficina gratuita reúne teoria e prática sobre criação de histórias, personagens e narrativas para cinema. Entre os temas abordados estão criação de argumentos, loglines e sinopses, desenvolvimento de personagens e análise de narrativas audiovisuais.O projeto oferecerá bolsa-auxílio de R$ 50 para até seis participantes, conforme ordem de inscrição. O benefício será destinado a pessoas LGBTQIAPN+, de baixa renda e/ou moradoras de regiões periféricas.
Data: 3/6
Horário: das 15h às 18h
Local: Biblioteca Nelson Foot — Auditório (Av. Dr. Cavalcanti, 396 – Vila Arens)
Classificação: livre
Inscrições gratuitas (CLICA AQUI).
Oficina de Criação de Personagens, com Mina Leão
A oficina será ministrada por Mina Leão, ilustradora e animadora da Galinha Pintadinha. A atividade propõe uma experiência criativa e colaborativa voltada à criação de personagens por meio do desenho coletivo, estimulando imaginação, improviso visual e trabalho em grupo. Com o uso de tiras de papel dobradas e canetinhas, os participantes irão construir personagens de maneira compartilhada, explorando diferentes possibilidades de expressão gráfica.
Data: 27/6
Horário: das 11h às 12h
Local: Biblioteca Nelson Foot — Auditório (Av. Dr. Cavalcanti, 396 – Vila Arens)
Não é necessário realizar inscrição
Oficina “Xadrez para Todos”, com Iliandro
Ministrada por Iliandro, que atua com xadrez há mais de 17 anos, a oficina propõe uma experiência acessível e divertida para todas as idades. A atividade estimula estratégia, concentração e raciocínio lógico por meio do jogo de xadrez. Com público frequente, a oficina recebe tanto participantes que desejam aprimorar suas técnicas quanto iniciantes interessados em aprender as regras e estratégias básicas do jogo.
Data: todos os sábados e domingos
Horários: Sábados, das 10h às 11h, na Biblioteca Municipal
Domingos, das 10h30 às 11h30, na Fábrica das Infâncias Japy
Não é necessário realizar inscrição