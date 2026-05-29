“A troca de experiências é muito importante e também representa um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas equipes técnicas da prefeitura. Muitas vezes, vemos nossas ações como pequenos avanços, mas são soluções que podem ser implantadas em outras cidades. Essa visita mostra que Jundiaí está no caminho certo para avançar na segurança e na mobilidade escolar”, destacou a secretária da SMMT, Ana Paula de Almeida.

O secretário da SMPUMA, Marco Antônio Bedin, também ressaltou a importância das ações voltadas à infância e à qualidade dos espaços públicos. “Trabalhamos de forma integrada e desenvolvendo ações que beneficiam a qualidade de vida das crianças, idosos e de todos os cidadãos. Buscamos uma cidade mais sustentável, com ações direcionais ligadas à educação ambiental, a questão da resiliência climática dentro do município e o trabalho em conjunto.”

Já a secretária adjunta da SME, Mércia Falcini, destacou o compromisso da cidade em construir espaços mais acolhedores para crianças e para toda a população. “Ficamos felizes em mostrar que a nossa meta é construir uma cidade boa para as crianças e, consequentemente, melhor para todas as pessoas”, pontuou.