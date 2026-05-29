Representantes da Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Moçambique, Paraguai, Peru e República Dominicana, além de brasileiros, estiveram em Jundiaí para conhecer intervenções implantadas na cidade e consideradas exemplos de soluções replicáveis para outros municípios. A visita técnica integrou a programação do segundo encontro presencial do Movi-Lab Escolar, que foi realizado entre os dias 25 e 27, em São Paulo, em colaboração com o Insper e a Cidade Ativa — consultoria da iniciativa.
A recepção das delegações em Jundiaí foi no Paço Municipal e contou com a presença de secretários e equipes técnicas da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Secretaria de Educação (SME) e Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).
“Jundiaí vive um momento importante de reconhecimento nacional, sendo apontada entre as cidades com melhor qualidade de vida do país. São ações e projetos desenvolvidos entre as equipes das secretarias e que tem resultado em melhorias em segurança viária, acessibilidade, qualificação dos espaços públicos e cuidado com a infância”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
Intervenções de segurança viária
Entre os locais visitados, os bairros Guanabara e Novo Horizonte. As delegações conheceram intervenções voltadas à segurança viária, além de soluções em acessibilidade, sinalização, arborização, áreas destinadas à infância, requalificação de espaços públicos e estratégias de redução de velocidade no entorno escolar.
“A troca de experiências é muito importante e também representa um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas equipes técnicas da prefeitura. Muitas vezes, vemos nossas ações como pequenos avanços, mas são soluções que podem ser implantadas em outras cidades. Essa visita mostra que Jundiaí está no caminho certo para avançar na segurança e na mobilidade escolar”, destacou a secretária da SMMT, Ana Paula de Almeida.
O secretário da SMPUMA, Marco Antônio Bedin, também ressaltou a importância das ações voltadas à infância e à qualidade dos espaços públicos. “Trabalhamos de forma integrada e desenvolvendo ações que beneficiam a qualidade de vida das crianças, idosos e de todos os cidadãos. Buscamos uma cidade mais sustentável, com ações direcionais ligadas à educação ambiental, a questão da resiliência climática dentro do município e o trabalho em conjunto.”
Já a secretária adjunta da SME, Mércia Falcini, destacou o compromisso da cidade em construir espaços mais acolhedores para crianças e para toda a população. “Ficamos felizes em mostrar que a nossa meta é construir uma cidade boa para as crianças e, consequentemente, melhor para todas as pessoas”, pontuou.
As visitas técnicas também permitiram a troca de experiências sobre mobilidade segura, sustentável e inclusiva. “O que mais chamou atenção foi o uso da natureza nos espaços públicos e a forma como crianças e adultos convivem nesses ambientes. Conhecer essas experiências de perto, conversar com as equipes e entender como os projetos foram executados é muito enriquecedor para todos nós”, afirmou a consultora do BID para mobilidade escolar segura, Laura de Los Santos.