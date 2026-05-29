29 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
DENTRO DE UM HANGAR

Jaguatirica invade aeroporto de Jundiaí e é resgatada pela GM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
A jaguatirica foi encaminhada à Associação Mata Ciliar
A jaguatirica foi encaminhada à Associação Mata Ciliar

Uma jaguatirica foi resgatada por guardas municipais da Divisão Florestal na manhã desta sexta-feira (29), dentro de um dos hangares do aeroporto de Jundiaí.

Segundo os GMs, o animal silvestre invadiu a área do aeroporto e acabou se abrigando dentro de um hangar. A administração do terminal acionou a Divisão Florestal para realizar o resgate.

Os guardas Pupo e Segala, sob comando do subinspetor Delgemo, utilizaram técnicas apropriadas para garantir a segurança do animal e também das pessoas que trabalhavam no local.

Após o resgate, a jaguatirica foi encaminhada à Associação Mata Ciliar, onde permaneceu sob cuidados veterinários antes de eventual soltura na natureza.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários