Uma jaguatirica foi resgatada por guardas municipais da Divisão Florestal na manhã desta sexta-feira (29), dentro de um dos hangares do aeroporto de Jundiaí.

Segundo os GMs, o animal silvestre invadiu a área do aeroporto e acabou se abrigando dentro de um hangar. A administração do terminal acionou a Divisão Florestal para realizar o resgate.

Os guardas Pupo e Segala, sob comando do subinspetor Delgemo, utilizaram técnicas apropriadas para garantir a segurança do animal e também das pessoas que trabalhavam no local.