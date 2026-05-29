Uma jaguatirica foi resgatada por guardas municipais da Divisão Florestal na manhã desta sexta-feira (29), dentro de um dos hangares do aeroporto de Jundiaí.
Segundo os GMs, o animal silvestre invadiu a área do aeroporto e acabou se abrigando dentro de um hangar. A administração do terminal acionou a Divisão Florestal para realizar o resgate.
Os guardas Pupo e Segala, sob comando do subinspetor Delgemo, utilizaram técnicas apropriadas para garantir a segurança do animal e também das pessoas que trabalhavam no local.
Após o resgate, a jaguatirica foi encaminhada à Associação Mata Ciliar, onde permaneceu sob cuidados veterinários antes de eventual soltura na natureza.