Depois de dias com temperaturas mínimas abaixo dos 10°C em Jundiaí e umidade do ar baixa, os termômetros devem subir um pouco nesta semana e também há previsão de chuva. De acordo com o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), Jundiaí registrou mínima de 9,6°C nesta madrugada, depois de ter tido 9,5°C na anterior. Para esta semana, porém, além de previsão de alta nas mínimas, há previsão de chuva, o que deve melhorar a umidade do ar, atualmente baixa. No domingo (7), a umidade mínima chegou a 36,2%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta segunda (8), que começou gelada, não deve ter máxima além dos 23°C. Para a terça-feira (9), a previsão indica mínima de 11°C e máxima de 23°C. Ambos os dias terão baixa umidade do ar. Já na quarta-feira (10) deve chover de forma isolada e termômetros ficarão entre 13°C e 25°C.

Na quinta-feira (11), a chuva tende a continuar em Jundiaí, ainda de acordo com o Inmet. Os termômetros também devem subir um pouco mais, para mínima de 15°C, mas máxima deve cair a 18°C. Para a sexta, apesar de haver previsão de muitas nuvens, não deve chover e termômetros ficarão entre 15°C e 23°C.