Depois de dias com temperaturas mínimas abaixo dos 10°C em Jundiaí e umidade do ar baixa, os termômetros devem subir um pouco nesta semana e também há previsão de chuva. De acordo com o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), Jundiaí registrou mínima de 9,6°C nesta madrugada, depois de ter tido 9,5°C na anterior. Para esta semana, porém, além de previsão de alta nas mínimas, há previsão de chuva, o que deve melhorar a umidade do ar, atualmente baixa. No domingo (7), a umidade mínima chegou a 36,2%.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta segunda (8), que começou gelada, não deve ter máxima além dos 23°C. Para a terça-feira (9), a previsão indica mínima de 11°C e máxima de 23°C. Ambos os dias terão baixa umidade do ar. Já na quarta-feira (10) deve chover de forma isolada e termômetros ficarão entre 13°C e 25°C.
Na quinta-feira (11), a chuva tende a continuar em Jundiaí, ainda de acordo com o Inmet. Os termômetros também devem subir um pouco mais, para mínima de 15°C, mas máxima deve cair a 18°C. Para a sexta, apesar de haver previsão de muitas nuvens, não deve chover e termômetros ficarão entre 15°C e 23°C.
Segundo o Climatempo, a madrugada de 7 de junho foi muito gelada em todo o Sudeste do Brasil. Temperaturas próximas e abaixo dos 10°C ocorreram de forma generalizada sobre a região, em todos os estados. O Sul de Minas foi a região mais fria e teve temperatura abaixo de 0°C. O frio intenso foi provocado pela combinação da forte perda radiativa noturna, por causa da atuação de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre o interior do Brasil, e da presença de ar frio, de origem polar, remanescente da recente passagem de uma frente fria.