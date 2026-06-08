O Ministério da Saúde anunciou agora há pouco (8) a suspensão da imunização contra dengue com a vacina do Butantan. A medida foi adotada após duas mortes suspeitas registradas.
O anúncio foi feito em coletiva de imprensa com a presença do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do diretor do instituto Butantan, Esper Georges Kallás..
O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que, até agora, foram aplicadas 500 mil doses e foram registrados 42 casos de reações severas possivelmente ligadas à vacina, sendo duas mortes, que seguem como suspeitas.
E agora?
A vacina contra dengue desenvolvida pelo Butantan é aplicada em dose única, a primeira totalmente brasileira. As primeiras doses começaram a ser aplicadas no início deste ano com foco nos profissionais de saúde.
Com a suspensão da imunização, estados e municípios devem interromper a aplicação da vacina imediatamente enquanto os casos de mortes e eventos graves são investigados.
Já tomei a vacina. E agora?
A orientação do Ministério da Saúde é para que quem tenha recebido a dose nos últimos 21 dias faça um acompanhamento médico e fique atento a reações como febre, dor abdominal, vômitos, e outros sintomas.
Casos graves
O Ministério da Saúde detalhou o quadro clínico de três pessoas que chamam atenção entre os 42 casos adversos registrados:
- O primeiro caso envolve uma mulher de 39 anos que apresentou febre, dores musculares e náuseas seis dias após a vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, ela evoluiu para um quadro de dengue grave com choque, precisou ser internada em UTI, mas se recuperou.
- Os outros dois casos são de mortes. O primeiro é de uma mulher de 48 anos que desenvolveu sintomas de dengue grave 19 dias após receber a vacina. O quadro incluiu comprometimento neurológico, com meningoencefalite e ela morreu. O segundo caso envolve um homem de 58 anos que apresentou febre cinco dias após a vacinação e evoluiu rapidamente para dengue grave com choque refratário, morrendo em seguida.
Rastreamento de casos suspeitos
O ministro Alexandre Padilha informou durante a coletiva que o Ministério da Saúde vai realizar reuniões com as cidades para uma busca ativa de casos suspeitos após a imunização com a vacina contra dengue desenvolvida pelo Butantan.
As secretarias de Saúde serão orientadas a analisar os casos locais para entender se há uma possível relação com a vacina e fazer a notificação. Pessoas vacinadas nos últimos 21 dias devem ficar atentas a sintomas e se aparecerem anormalidades devem procurar a unidade de saúde mais próxima.
Em Jundiaí
O JJ entrou em contato com a Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí para buscar outras informações de como a medida será executada no município. A Pasta emitiu nota informando que o municípo vai acatar a recomendação do Ministério da Saúde e a vacinação está suspensa a partir desta terça-feira (9):
"A Secretaria de Promoção da Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica (VE) de Jundiaí, informa que segue a orientação do Ministério da Saúde para a suspensão temporária e preventiva da aplicação da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan.
A medida, anunciada nesta segunda-feira (8), foi adotada pelo Ministério da Saúde para permitir a investigação de Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (ESAVI) classificados como graves. Até o momento, não há conclusão definitiva sobre eventual relação causal entre os casos investigados e o imunizante.
Em Jundiaí, não foi registrado nenhum caso de reação grave ou óbito relacionado à aplicação da vacina.
A suspensão temporária afeta os públicos contemplados por essa estratégia de vacinação, incluindo profissionais de saúde e pessoas de 59 anos, que receberam o imunizante pelo Instituto Butantan.
A vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos segue normalmente nas unidades de saúde do município. Para este público, é utilizada a vacina Qdenga, produzida pelo laboratório Takeda, que não é alvo da medida anunciada pelo Ministério da Saúde.
As doses atualmente disponíveis na rede municipal permanecerão armazenadas e conservadas conforme os protocolos da rede de frio, aguardando novas orientações do Ministério da Saúde.
A Secretaria reforça que o monitoramento de eventos adversos faz parte da rotina dos programas de imunização e demonstra o rigor dos protocolos de segurança adotados pelas autoridades sanitárias. A suspensão foi determinada de forma preventiva, enquanto são realizadas as avaliações técnicas necessárias.
A pasta destaca ainda que as vacinas continuam sendo uma das medidas mais seguras e eficazes para a prevenção de doenças, reduzindo hospitalizações e óbitos.
Novas orientações serão divulgadas pelos órgãos de saúde competentes nos canais oficiais da Prefeitura de Jundiaí assim que houver atualização sobre o caso".
Matéria atualizada Às 18h30.