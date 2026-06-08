O Ministério da Saúde anunciou agora há pouco (8) a suspensão da imunização contra dengue com a vacina do Butantan. A medida foi adotada após duas mortes suspeitas registradas.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa com a presença do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do diretor do instituto Butantan, Esper Georges Kallás..

O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que, até agora, foram aplicadas 500 mil doses e foram registrados 42 casos de reações severas possivelmente ligadas à vacina, sendo duas mortes, que seguem como suspeitas.

E agora?