Com cerca de 632 mil eleitores e tendo Jundiaí como detentora do oitavo maior Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo, a Região Metropolitana (RMJ) convive com um paradoxo político: há 12 anos não elege deputados estaduais ou federais próprios. Diante desse cenário, a eleição de representantes para o bloco regional tornou-se uma das principais pautas da RMJ para 2026, em um movimento que ultrapassa as legendas partidárias para reverter o quadro. No debate sobre as causas da falta de representatividade, especialista aponta a reforma política como uma das alternativas para reduzir a dispersão de votos e fortalecer candidaturas regionais.

O levantamento do JJ junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre as últimas eleições gerais (2022), realizado com base nos três candidatos mais votados em cada município da RMJ, mostra que ao menos 63,9 mil votos foram destinados a candidatos de fora da região para deputado federal. Na disputa para deputado estadual, o mesmo recorte aponta outros 29,5 mil votos direcionados a nomes com atuação política em diferentes partes do Estado.

Esses números poderiam ser suficientes para complementar os votos dos candidatos mais votados em Jundiaí nas disputas para deputado federal e estadual em 2022, por exemplo. No pleito, Fred Machado (PSDB), que fez campanha defendendo a representatividade regional na época, recebeu 43.893 votos para deputado federal, mas não se elegeu. Já Faouaz Taha (PSD) obteve 38.476 votos na disputa para deputado estadual, resultado que também não foi suficiente para garantir uma cadeira. Neste ano, o vereador é apontado como possível candidato estadual para o pleito em 2026.