A Prefeitura de Jundiaí encaminhou à Câmara Municipal um Projeto de Lei que institui a “Transação Resolutiva de Litígios e a Arbitragem Tributária” que viabiliza ao município recuperar parte de uma dívida ativa que hoje soma cerca de R$ 459 milhões apenas entre os 80 maiores devedores da cidade.

A proposta cria mecanismos para que dívidas consideradas de difícil recuperação possam ser negociadas de formas alternativas, permitindo que o município receba serviços, obras ou bens em troca de valores que muitas vezes estão há anos em disputas judiciais sem perspectiva de pagamento. O objetivo é transformar créditos que hoje permanecem praticamente parados em benefícios reais para a população.

O que muda na prática?

Atualmente, os grandes devedores possuem processos judiciais complexos, alguns em situação de recuperação judicial ou massa falida, o que dificulta ou até inviabiliza o pagamento integral das dívidas. Nesses casos, mesmo quando a prefeitura vence a ação judicial, o recebimento dos valores pode levar décadas ou até nunca acontecer.