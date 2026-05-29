A busca rápida por atendimento de saúde é fundamental em situações de urgência, especialmente quando se trata da prevenção ao HIV. Com o objetivo de ampliar o acesso da população a esse cuidado, a rede municipal de saúde de Jundiaí passará a descentralizar a oferta da Profilaxia Pós-Exposição (PEP), estratégia de prevenção indicada após situações de exposição sexual consentida com risco de infecção.

A partir do início de junho, todas as UBSs e Clínicas da Família poderão realizar a prescrição do medicamento. As pessoas atendidas serão orientadas a retirarem a PEP nos seguintes locais:

Clínica da Família Novo Horizonte I — de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, exceto feriados;

UBS Agapeama — de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados;

Clínica da Família Ponte São João — de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados;

Farmácia da Clínica da Família Hortolândia — de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

O fluxo também segue mantido nas unidades onde o atendimento já era realizado: prescrição no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e dispensação no Ambulatório de Moléstias Infecciosas (AMI), de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, exceto feriados.