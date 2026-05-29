A busca rápida por atendimento de saúde é fundamental em situações de urgência, especialmente quando se trata da prevenção ao HIV. Com o objetivo de ampliar o acesso da população a esse cuidado, a rede municipal de saúde de Jundiaí passará a descentralizar a oferta da Profilaxia Pós-Exposição (PEP), estratégia de prevenção indicada após situações de exposição sexual consentida com risco de infecção.
A partir do início de junho, todas as UBSs e Clínicas da Família poderão realizar a prescrição do medicamento. As pessoas atendidas serão orientadas a retirarem a PEP nos seguintes locais:
- Clínica da Família Novo Horizonte I — de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, exceto feriados;
- UBS Agapeama — de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados;
- Clínica da Família Ponte São João — de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados;
- Farmácia da Clínica da Família Hortolândia — de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
O fluxo também segue mantido nas unidades onde o atendimento já era realizado: prescrição no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e dispensação no Ambulatório de Moléstias Infecciosas (AMI), de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, exceto feriados.
“Essa nova medida permite ampliar o acesso da população à prevenção, já que nem todos os munícipes conseguem se deslocar até o CTA para solicitar a medicação. Ao descentralizar esse atendimento, conseguimos levar esse cuidado para diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso rápido ao tratamento e fortalecendo a prevenção ao HIV”, afirma a gerente do CTA, Grace do Prado Dan.
Além da PEP, a rede oferece a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), um medicamento diário para pessoas em risco de exposição. Para ter acesso, basta dirigir-se até o CTA (rua Palmira Cervi Bárbaro, 89, Vila Hortolândia) de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30, portando um documento de identificação.
O CTA, UBSs e Clínicas da Família também ofertam orientações e testagem gratuita para HIV, sífilis e hepatites B e C para toda a população, com sigilo e acolhimento, e realizam os encaminhamentos para tratamento quando necessário.
Articulação conjunta
Para a implementação da nova estratégia, a rede municipal de saúde está passando por processo de capacitação. Vêm sendo realizados encontros e treinamentos com os enfermeiros das unidades, que serão responsáveis pelo acolhimento dos usuários e pela prescrição da PEP, garantindo um atendimento qualificado e seguro à população.