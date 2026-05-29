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OFICINAS CULTURAIS

Grupão Especial leva espetáculo gratuito ao Sesc Jundiaí no dia 3

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O Grupão Especial vai apresentar o espetáculo “Na Roça com o Grupão”, inspirado em clássicos da teledramaturgia que conta com elementos da cultura caipira
O Grupão Especial vai apresentar o espetáculo “Na Roça com o Grupão”, inspirado em clássicos da teledramaturgia que conta com elementos da cultura caipira

No dia 3 de junho, às 19h30, o Sesc Jundiaí recebe O Grupão Especial, coletivo artístico criado na Apae de Campo Limpo Paulista, para uma sessão gratuita do espetáculo “Na Roça com o Grupão”, montagem que une a cultura caipira à linguagem do teatro.

O Grupão Especial é um coletivo artístico formado por jovens artistas neurodivergentes e desde 2023 faz parte do Projeto Oficinas Culturais, que conta com patrocínio da Thyssenkrupp de Campo Limpo Paulista através da Lei Rouanet e oferece várias atividades artísticas e culturais gratuitas na cidade.

O espetáculo “Na Roça com o Grupão” propõe uma imersão bem-humorada e afetiva no cotidiano rural, recuperando referências da teledramaturgia brasileira. Produções como “O Cravo e a Rosa”, “Chocolate com Pimenta”, “Cabocla” e “Êta Mundo Bom!” servem de inspiração para a narrativa e para a construção estética da montagem.

A ambientação caipira aparece na cenografia e nos figurinos, que dialogam com a estética dessas novelas e exploram soluções criativas de caracterização dos personagens. A trilha sonora é executada ao vivo, contribuindo para a atmosfera festiva do espetáculo. A apresentação contará com acessibilidade em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Coro juvenil faz a abertura

A noite de abertura terá ainda um prelúdio musical. Antes da peça, o público será recebido pelo coro juvenil cênico Thyssenkrupp, também integrante do projeto Oficinas Culturais de Campo Limpo Paulista. A equipe técnica do coral jovem é formada pelo regente Otávio Piola, com preparação cênica de Reynaldo Puebla e Ana Abe, preparação vocal de Érika Muniz e Mariana Borges ao piano. Além do coro juvenil, o projeto Oficinas Culturais conta com coral infantil e um adulto, abertos para participação gratuita da população. Os ensaios semanais acontecem no Sesi Campo Limpo Paulista.

Mais informações sobre o Projeto Oficinas Culturais

O Grupão Especial foi fundado em 2008, por iniciativa da professora Cristiane Zanetti, e desde 2023 integra o projeto Oficinas Culturais, passando a contar com patrocínio da Thyssenkrupp, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Além da área teatral, por meio do Grupão e dos corais, as Oficinas Culturais de Campo Limpo Paulista desenvolvem oficinas de dança, balé e capoeira em escolas públicas do município.
 
Serviço:
Ministério da Cultura e Thyssenkrupp apresentam: Projeto Oficinas Culturais – Espetáculo “Na Roça com O Grupão”, d'O Grupão Especial
Abertura: coro juvenil cênico Thyssenkrupp
Data: 3 de junho, quarta-feira
Horário: às 19h30
Local: Sesc Jundiaí
Endereço: avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 6.600 – Jd. Botânico
Entrada franca

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