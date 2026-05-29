No dia 3 de junho, às 19h30, o Sesc Jundiaí recebe O Grupão Especial, coletivo artístico criado na Apae de Campo Limpo Paulista, para uma sessão gratuita do espetáculo “Na Roça com o Grupão”, montagem que une a cultura caipira à linguagem do teatro.

O Grupão Especial é um coletivo artístico formado por jovens artistas neurodivergentes e desde 2023 faz parte do Projeto Oficinas Culturais, que conta com patrocínio da Thyssenkrupp de Campo Limpo Paulista através da Lei Rouanet e oferece várias atividades artísticas e culturais gratuitas na cidade.

O espetáculo “Na Roça com o Grupão” propõe uma imersão bem-humorada e afetiva no cotidiano rural, recuperando referências da teledramaturgia brasileira. Produções como “O Cravo e a Rosa”, “Chocolate com Pimenta”, “Cabocla” e “Êta Mundo Bom!” servem de inspiração para a narrativa e para a construção estética da montagem.