A mulher presa por policiais militares com mais de 60 kg de drogas em uma “casa bomba” no Jardim Fepasa, em Jundiaí, na noite desta quinta-feira (28), está grávida de oito meses, segundo a Polícia Militar. Prestes a dar à luz, ela passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (29), no Fórum de Jundiaí.
Caso a prisão em flagrante seja convertida em preventiva, a suspeita permanecerá presa na Cadeia Feminina de Itupeva. Se obtiver liberdade provisória, responderá ao processo em liberdade.
O CASO
A prisão aconteceu após denúncia de que uma mulher estaria utilizando uma residência na rua da Conquista para armazenar grande quantidade de entorpecentes.
Equipes da 1ª Companhia do 49º Batalhão foram até o endereço indicado e, segundo a PM, a moradora autorizou a entrada dos policiais no imóvel. Durante a vistoria, os agentes encontraram mochilas com drogas em dois cômodos.
Ainda conforme a corporação, foram apreendidos cerca de 42,7 kg de cocaína, entre pasta base e porções refinadas, 6,8 kg de crack, 2,3 kg de maconha, além de porções de ice, anfetamina e adrenalina em pó, totalizando mais de 60 kg de entorpecentes.
A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.