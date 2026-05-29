A mulher presa por policiais militares com mais de 60 kg de drogas em uma “casa bomba” no Jardim Fepasa, em Jundiaí, na noite desta quinta-feira (28), está grávida de oito meses, segundo a Polícia Militar. Prestes a dar à luz, ela passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (29), no Fórum de Jundiaí.

Caso a prisão em flagrante seja convertida em preventiva, a suspeita permanecerá presa na Cadeia Feminina de Itupeva. Se obtiver liberdade provisória, responderá ao processo em liberdade.

O CASO