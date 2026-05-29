A Câmara Municipal de Jundiaí sediou nesta quinta-feira (28) a audiência pública da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) para apresentação das contas do primeiro quadrimestre de 2026. Segundo os dados apresentados, o município aplicou 24,28% das receitas de impostos e transferências em saúde, acima do mínimo constitucional de 15%. O total investido com recursos do tesouro municipal chegou a R$ 269,2 milhões. Em comparação ao mesmo período de 2025, houve crescimento de 7% tanto na arrecadação quanto nas despesas da área. Entre os setores com maior volume de recursos estão Média e Alta Complexidade e Atenção Básica.
Transparência de metas fiscais
A Prefeitura de Várzea Paulista realiza hoje (29), às 15h, a audiência pública para apresentação e avaliação das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2026. O encontro ocorrerá no plenário da Câmara Municipal, na Avenida Fernão Dias Paes Leme, 284, no Centro. Segundo a administração municipal, a audiência tem como objetivo apresentar os resultados da gestão financeira do município e garantir transparência na aplicação dos recursos públicos. A participação da população é aberta ao público.
Ligação entre Campinas e Jundiaí
Parlamentares e representantes do Executivo se reuniram na tarde de ontem (28) com gestores da TIC Trens para acompanhar o avanço do projeto e início das obras do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, que ligará São Paulo a Campinas. O projeto prevê viagens a até 140 km/h, com capacidade para 860 passageiros por composição. Durante o encontro, também foram discutidos os avanços do Trem Intermetropolitano (TIM), que fará a ligação entre Jundiaí e Campinas em um trajeto de 44 quilômetros com duração estimada de 33 minutos. Durante a apresentação, foi destacado que as obras já estão em andamento e deverão gerar cerca de 10 mil empregos ao longo dos próximos cinco anos.
Exoneração
A Câmara Municipal de São Paulo oficializou a exoneração da assessora parlamentar Talita Greco, ligada à liderança do PT na Casa, após ela ser vista em uma academia em Jundiaí durante o horário de expediente. Segundo publicação no Diário Oficial, a saída ocorreu “a pedido” da própria servidora. Talita ocupava cargo comissionado desde março deste ano, com salário bruto de R$ 10,5 mil. De acordo com a liderança do partido, sua jornada deveria ser cumprida entre 10h e 19h, prioritariamente nas dependências da Câmara Municipal. Talita é casada com o deputado federal Kiko Celeguim e atuava na Câmara desde 2022.
Avanço no fim da Escala 6x1
A Câmara dos Deputados aprovou na noite na última quarta-feira (27), em dois turnos, a PEC que prevê o fim da escala 6x1 e reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas sem redução salarial. O texto aprovado pelo relator Leo Prates reúne propostas que já tramitavam na Casa, como a PEC 221/19, do deputado Reginaldo Lopes, e a PEC 8/25, da deputada Erika Hilton. A proposta prevê transição gradual: após 60 dias da promulgação, passa a valer a escala 5x2 com redução da jornada de 44 para 42 horas semanais. Após 14 meses, a carga máxima será reduzida para 40 horas semanais. O texto segue agora para análise do Senado Federal.
Polícia pede dados financeiros de produtora de 'Dark Horse'
A Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça acesso a movimentações financeiras sigilosas de Karina Ferreira da Gama, dona da produtora do filme "Dark Horse" (que trata da vida de Jair Bolsonaro), e do Instituto Conhecer Brasil, presidido por ela. A solicitação é para obter relatórios de inteligência financeira, por meio de intercâmbio com autorização judicial, produzidos pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre "movimentações atípicas e comunicações de operações suspeitas" tanto no CPF de Karina quanto no CNPJ do instituto.