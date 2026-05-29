A Câmara Municipal de Jundiaí sediou nesta quinta-feira (28) a audiência pública da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) para apresentação das contas do primeiro quadrimestre de 2026. Segundo os dados apresentados, o município aplicou 24,28% das receitas de impostos e transferências em saúde, acima do mínimo constitucional de 15%. O total investido com recursos do tesouro municipal chegou a R$ 269,2 milhões. Em comparação ao mesmo período de 2025, houve crescimento de 7% tanto na arrecadação quanto nas despesas da área. Entre os setores com maior volume de recursos estão Média e Alta Complexidade e Atenção Básica.

Transparência de metas fiscais

A Prefeitura de Várzea Paulista realiza hoje (29), às 15h, a audiência pública para apresentação e avaliação das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2026. O encontro ocorrerá no plenário da Câmara Municipal, na Avenida Fernão Dias Paes Leme, 284, no Centro. Segundo a administração municipal, a audiência tem como objetivo apresentar os resultados da gestão financeira do município e garantir transparência na aplicação dos recursos públicos. A participação da população é aberta ao público.

Ligação entre Campinas e Jundiaí

Parlamentares e representantes do Executivo se reuniram na tarde de ontem (28) com gestores da TIC Trens para acompanhar o avanço do projeto e início das obras do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, que ligará São Paulo a Campinas. O projeto prevê viagens a até 140 km/h, com capacidade para 860 passageiros por composição. Durante o encontro, também foram discutidos os avanços do Trem Intermetropolitano (TIM), que fará a ligação entre Jundiaí e Campinas em um trajeto de 44 quilômetros com duração estimada de 33 minutos. Durante a apresentação, foi destacado que as obras já estão em andamento e deverão gerar cerca de 10 mil empregos ao longo dos próximos cinco anos.

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