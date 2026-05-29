O vice-prefeito de Jundiaí, Ricardo Benassi (PSD), defendeu a importância do fortalecimento da política regional e afirmou que as gestões devem ser voltadas à população para além das legendas partidárias. Durante entrevista ao programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora 810 AM, apresentado por Itamar Gonçalves, ele também destacou os projetos que vem desenvolvendo após o “rompimento” com o governo Gustavo Martinelli.
Para Benassi, a região precisa eleger deputados que tenham influência e capacidade de articulação política para além das legendas partidárias. “Faz falta um deputado estadual que tenha influência e representação legal para implementações de políticas em prol da nossa região voltadas a uma gestão para população”, declarou.
Durante a entrevista, o vice-prefeito também criticou a politização de conflitos pessoais dentro da vida pública. “A política não pode ir para o lado pessoal. Temos que ser contra a corrupção e preservar os bons valores que estão sendo deixados de lado”, afirmou. Benassi ainda defendeu maior união entre lideranças e setores de diferentes bancadas. “Precisamos juntar as cabeças pensantes. O foco tem que ser país, cidade e Estado”, completou, ainda ressaltou que “Não podemos ser funcionários de partido.”
Na entrevista, Benassi também elogiou as articulações do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, destacando sua capacidade de diálogo entre diferentes campos ideológicos e sua proximidade com o governador Tarcísio de Freitas. O vice-prefeito ainda defendeu uma reforma política que reduza a fragmentação partidária no país. “Quem faz o partido é a pessoa, o político. O que precisamos é reunir pessoas para favorecer o Estado e a nossa região. Disse que tem a cara do novo e está levando um pouco do Novo para o PSD, que é um partido de centro-direita que também quer dar uma mudada”, afirmou.
Governo com bancada Martinelli
Durante a entrevista, Benassi também comentou sua atuação após deixar o cargo de secretário municipal de Governo e Finanças, em agosto do ano passado. Segundo ele, continua participando do debate de projetos que considera estratégicos para a cidade. “Não tenho o poder de implementar, mas posso contribuir para boas decisões”, afirmou. Apesar do afastamento da gestão direta, ressaltou que mantém diálogo com a administração. “Não há porta fechada.”
Ele defende aumentar a receita da Prefeitura e cortar despesas entre suas propostas principais. Afirma que investir nas empresas aumenta a receita na cidade, aumenta impostos, aumenta a empregabilidade e o dinheiro no bolso da população. Segundo Benassi, fortalecer o ambiente de negócios gera mais arrecadação, empregabilidade e renda.
Um dos temas acompanhados pelo vice-prefeito é o contrato de resíduos sólidos, apontado por ele como o segundo maior da cidade. Benassi afirmou que busca avaliar se o atual modelo é adequado para o município.
Por fim, Ricardo Benassi antecipou apoio ao pré-candidato a deputado estadual Faouaz Taha (PSD) e ao pré-candidato a deputado federal Dr. Carlos Carvalho, conhecido como Dr. Caboclo (PSD). Benassi vinha sendo cotado para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, mas desistiu da candidatura por motivos familiares.
O vice-prefeito finalizou a entrevista defendendo o fortalecimento da representação regional nas eleições de 2026. Segundo ele, a região teria força eleitoral para eleger até quatro candidatos ligados à região.