O vice-prefeito de Jundiaí, Ricardo Benassi (PSD), defendeu a importância do fortalecimento da política regional e afirmou que as gestões devem ser voltadas à população para além das legendas partidárias. Durante entrevista ao programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora 810 AM, apresentado por Itamar Gonçalves, ele também destacou os projetos que vem desenvolvendo após o “rompimento” com o governo Gustavo Martinelli.

Para Benassi, a região precisa eleger deputados que tenham influência e capacidade de articulação política para além das legendas partidárias. “Faz falta um deputado estadual que tenha influência e representação legal para implementações de políticas em prol da nossa região voltadas a uma gestão para população”, declarou.

Durante a entrevista, o vice-prefeito também criticou a politização de conflitos pessoais dentro da vida pública. “A política não pode ir para o lado pessoal. Temos que ser contra a corrupção e preservar os bons valores que estão sendo deixados de lado”, afirmou. Benassi ainda defendeu maior união entre lideranças e setores de diferentes bancadas. “Precisamos juntar as cabeças pensantes. O foco tem que ser país, cidade e Estado”, completou, ainda ressaltou que “Não podemos ser funcionários de partido.”