Mais um final de semana está chegando e a agenda cultural está repleta de atrações. Final do Enredança, documentário, oficinas de xadrez, contação de histórias e muitos mais na programação. Confira a programação com atrações gratuitas e pagas disponíveis nos espaços culturais públicos e também do Sesc Jundiaí:

Sexta-feira – 29/5

Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’

Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão

Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h

Evento gratuito!

Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro

Exposição ‘Canção para lagartas e borboletas’, Juliana Sabio

Local: Jardins do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão

Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h

Evento gratuito!

Obs.: Visitação disponível até dia 22 de julho