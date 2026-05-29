Mais um final de semana está chegando e a agenda cultural está repleta de atrações. Final do Enredança, documentário, oficinas de xadrez, contação de histórias e muitos mais na programação. Confira a programação com atrações gratuitas e pagas disponíveis nos espaços culturais públicos e também do Sesc Jundiaí:
Sexta-feira – 29/5
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro
Exposição ‘Canção para lagartas e borboletas’, Juliana Sabio
Local: Jardins do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 22 de julho
28ª Enredança 2026 – Festival de Dança de Jundiaí
Mostra paralela
Local: Paineiras Shopping
Horário: das 14h às 17h
Evento gratuito!
Exibição Memórias Operárias, Documentário Alessandra Haro
Local: Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas do Espaço Expressa
Horário: 19h
Evento gratuito!
28ª Enredança 2026 – Festival de Dança de Jundiaí
Estilo livre – Infantil, Juvenil I e II
Local: Teatro Polytheama
Horário: 19h30
Evento gratuito!
Still Folk convida Renata Iacovino
Local: Centro das Artes
Horário: 20h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Sábado – 30/5
Atividade ‘Brincadeiras do mundo’, com Oca Escola Cultural
Data: 29/5, 30/5 e 31/5
Horário: 10h30 às 12h e 14h30 às 17h30
Local: Praça do Sesc
Público: crianças de 0 a 6 anos (com a participação de pessoa adulta)
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Workshop: Pausa para mover, Natan Viana
Local: Centro das Artes
Horário: 10h
Evento gratuito!
2ª Edição Expressa Cultura e Arte: Jundiaí Burger Fest
Local: Espaço Expressa
Horário: 10h às 22h
Evento gratuito!
‘Histórias sobre pássaros brasileiros’, Cia Contando com Encanto (contação de histórias)
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 11h
Evento gratuito!
‘Capoeira para crianças pequenas’, com educadores do Sesc
Data: 29/5
Horário: 15h (0 a 3 anos) e 16h (3 a 6 anos)
Local: Paraciclo
Público: crianças até 6 anos (com a participação de pessoa adulta)
‘Le Memorie Coral Pio X’, Pio X
Local: Centro das Artes
Horário: 19h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Domingo – 31/5
Oficina de Xadrez
Local: Fábrica das Infâncias Japy
Horário: 10h30
Evento gratuito!
‘Oiró – O fantástico mito de uma terra sem memória’, Companhia de Teatro de Jundiaí
Local: Fábrica das Infâncias Japy
Horário: 10h30
Evento gratuito!
28ª Enredança 2026 – Festival de Dança de Jundiaí
Encerramento de Gala
Local: Teatro Polytheama
Horário: 15h
Evento gratuito!
Espetáculo
‘Pula, Carneirinho’, com Cia. Cabelo de Maria
Data: 31/5
Horário: 14h e 16h
Local: Teatro do Sesc
Público: crianças até 3 anos (com a participação de pessoa adulta)
Evento pago - ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc Grátis para crianças menores até 12 anos
‘Gala Espaço Artístico Ana Luísa Grecco’, Espaço Artístico Ana Luísa Grecco
Encerramento de Gala
Local: Centro das Artes
Horário: 16h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama
‘Gala Espaço Artístico Ana Luísa Grecco’, Espaço Artístico Ana Luísa Grecco
Encerramento de Gala
Local: Centro das Artes
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama
‘Canções de ninar o mundo’, com Caroline Cristina, educadora do Sesc
Data: 30/5
Horário: 10h30 às 11h30
Local: Espaço de Brincar do Sesc
Público: crianças até 3 anos (com a participação de pessoa adulta)