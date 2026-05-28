A Petrobras anunciou no início da tarde desta quinta-feira (28) um ajuste de R$ 0,48 por litro no preço da gasolina A vendida às distribuidoras de combustíveis. Contudo, o aumento efetivo será de R$ 0,04 e passa a valer a partir desta sexta-feira (29).

O desconto de R$ 0,44 no preço por litro está pautado no subsídio anunciado pelo Governo Federal, o que na prática indica que o Governo irá bancar parte do preço do combustível para amenizar os impactos de aumentos no bolso dos brasileiros.

A gasolina A vendida pela Petrobras para as distribuidoras recebe a mistura obrigatória de etanol anidro (30%) para compor a gasolina C, que é a comercializada nos postos de combustíveis.