28 de maio de 2026
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A PARTIR DE AMANHÃ

Gasolina vendida a distribuidoras terá alta de R$ 0,04

Por Da redação | Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Marcelo Camargo
O aumento anunciado é de R$ 0,48 e tem desconto de R$ 0,44 devido ao subsídio do Governo Federal
O aumento anunciado é de R$ 0,48 e tem desconto de R$ 0,44 devido ao subsídio do Governo Federal

A Petrobras anunciou no início da tarde desta quinta-feira (28) um ajuste de R$ 0,48 por litro no preço da gasolina A vendida às distribuidoras de combustíveis. Contudo, o aumento efetivo será de R$ 0,04 e passa a valer a partir desta sexta-feira (29).

O desconto de R$ 0,44 no preço por litro está pautado no subsídio anunciado pelo Governo Federal, o que na prática indica que o Governo irá bancar parte do preço do combustível para amenizar os impactos de aumentos no bolso dos brasileiros.

A gasolina A vendida pela Petrobras para as distribuidoras recebe a mistura obrigatória de etanol anidro (30%) para compor a gasolina C, que é a comercializada nos postos de combustíveis.

De acordo com a Petrobras, o valor é 27,6% menor que o praticado em 31 de dezembro de 2022.

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