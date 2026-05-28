O Time Jundiaí BMX Racing conquistou resultados importantes na terceira etapa do Campeonato Paulista de BMX Racing, disputada no último domingo (24), em Cosmópolis. A equipe jundiaiense subiu ao pódio em diferentes categorias e manteve destaque entre os principais clubes da competição estadual.

Entre os resultados da etapa, Andrey Alves Toledo foi campeão na categoria Boys 12 anos. Lucca A. Bernardes terminou na segunda colocação na Boys 8 anos, enquanto Murilo Zamarco ficou com a medalha de prata na Boys 13 anos. Marcelo Marreta também garantiu o vice-campeonato na Cruiser 55/59 anos.

Outros atletas da equipe também representaram Jundiaí na competição. Gabriel Paes Leme terminou na sexta posição na Boys 11 anos, Cecília Larrubia foi sétima na Girls 13/14 anos e Lara Grigoletto ficou em sétimo lugar na Elite Women. Fabiano Izzo terminou em sexto na Cruiser 50/54 anos e ainda avançou nas classificatórias da Men 50+ aro 20.