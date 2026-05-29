Mais do que nunca as eleições deste ano, tornam-se de real importância a todos nós que vivemos nesta região. A região reclama da falta de deputados, que pudessem ajudar as suas administrações, em busca de verbas públicas que atendam as necessidades de suas cidades. Há de se entender que os eleitores percebam e respondam com firmeza a obrigação de eleger seus representantes nas duas casas legislativas, estadual e federal. Sabemos que os nossos candidatos a deputados estão expostos e esmiuçados em suas intenções, propostas todas elas que visam tão somente os interesses e melhorias da região.

Temos consciência disso e votaremos, com certeza, no melhor que condiz aos anseios, que queremos para o município. Mas convenhamos. Como poderemos acertar nosso voto? Temos tido em nossa cidade uma invasão de propaganda eleitoral destes turistas postulantes, que beira um cinismo intolerável. Candidatos, que nada fizeram por nossa comunidade, e que deveriam ser retratados no álbum das desgraças passadas, tendem se revitalizar, perante os eleitores, pela falta de memória ou opção para melhor.

Lançam-se em promessas descabidas, que fogem inclusive da alçada do legislativo, onde teriam assento. São promessas e promessas todas elas genéricas: melhoria na educação, saúde, habitação, transporte, segurança. Acredito mesmo que queiram nos enganar, alegando ainda, que este mesmo eleitor não sabe pensar. Creio que a solução não está na quantidade, mas sim na idoneidade e compromisso assumido.

Só bem exercem um cargo eletivo, aqueles que têm nele, não um fim em si, mas um meio, um instrumento para realizar mudança, na busca de ver concretizado as aspirações de seus eleitores. Há imperiosa necessidade da transparência da atuação política, a favor de seus representados. As assembleias legislativas sempre foram e continuam sendo um importante espaço para o exercício da cidadania. Nelas estão representadas, através dos eleitos, as várias correntes ideológicas, agrupadas em partidos políticos e os interesses de diversos segmentos da sociedade. E é por isso que chego hoje a plena convicção que temos que votar somente em representantes comprometidos com o município. Nós os conhecemos, moramos na mesma cidade. Deixemos evidenciado este comprometimento em nosso voto. Não podemos perder o voto em pessoas estranhas ao interesse da cidade.

Esqueçam estes turistas aventureiros de plantão, em tempos de eleição. Vejam o quanto estamos arrependidos por não termos deputados. Nossos representantes, se eleitos, hão de entender, que a majestade é do cargo, não sua. Após limparem as gavetas, o que levarão consigo são apenas os feitos que conseguiram realizar para a população de sua terra e, se tiverem sorte e sabedoria, a dignidade que impuseram e souberam inspirar. É hora, portanto, de redobrar a atenção e exercer sua cidadania, pela melhora e qualidade dos interesses da região. Procurem e votem em candidatos de nossa terra, que serão nossos legítimos representantes nas casas legislativas.

Guaraci Alvarenga é advogado