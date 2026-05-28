O Sesc São Paulo realiza até domingo (31) a ‘Semana Mundial do Brincar’, em parceria com a Aliança pela Infância. Serão mais de 140 atividades em 35 unidades. Esta edição traz como tema ‘A Potência dos Encontros’, destacando o cuidado coletivo e a valorização da diversidade, em vivências, palestras, oficinas e apresentações gratuitas.
Sesc Jundiaí
Em Jundiaí, haverá atividades gratuitas e pagas. Confira abaixo a programação completa:
Vivências
Atividade ‘Brincadeiras do mundo’, com Oca Escola Cultural
Data: 29/5, 30/5 e 31/5
Horário: 10h30 às 12h e 14h30 às 17h30
Local: Praça do Sesc
Público: crianças de 0 a 6 anos (com a participação de pessoa adulta)
‘Capoeira para crianças pequenas’, com educadores do Sesc
Data: 29/5
Horário: 15h (0 a 3 anos) e 16h (3 a 6 anos)
Local: Paraciclo
Público: crianças até 6 anos (com a participação de pessoa adulta)
‘Canções de ninar o mundo’, com Caroline Cristina, educadora do Sesc
Data: 30/5
Horário: 10h30 às 11h30
Local: Espaço de Brincar do Sesc
Público: crianças até 3 anos (com a participação de pessoa adulta)
Espetáculo
‘Pula, Carneirinho’, com Cia. Cabelo de Maria
Data: 31/5
Horário: 14h e 16h
Local: Teatro do Sesc
Público: crianças até 3 anos (com a participação de pessoa adulta)
Evento pago - ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Grátis para crianças menores até 12 anos
O Sesc Jundiaí está localizado na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.