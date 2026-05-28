Faltam menos de 15 dias para o início da Copa do Mundo Fifa 2026 e Jundiaí contará com transmissão dos primeiros jogos da Seleção Brasileira na Praça Governador Pedro de Toledo, a Praça da Matriz, localizada na região central da cidade. A ação é realizada pela Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada.

Será instalado um telão e o evento contará também com atrações musicais, espaço gastronômico e programação especial. O objetivo é transformar o local em ponto de encontro para que famílias e amigos se unam em uma só torcida para acompanhar a emoção do mundial.

Programação

A transmissão já começa na abertura oficial da Copa, no dia 11 de junho, às 16h. Já os primeiros jogos do Brasil serão transmitidos nos dias 13 e 24 de junho, às 19h. O evento é gratuito.

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