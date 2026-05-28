28 de maio de 2026
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COPA NO CENTRO

Praça da Matriz terá transmissão dos jogos do Brasil em Jundiaí

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A transmissão será por telão e o evento contará também com atrações musicais e espaço gastronômico
A transmissão será por telão e o evento contará também com atrações musicais e espaço gastronômico

Faltam menos de 15 dias para o início da Copa do Mundo Fifa 2026 e Jundiaí contará com transmissão dos primeiros jogos da Seleção Brasileira na Praça Governador Pedro de Toledo, a Praça da Matriz, localizada na região central da cidade. A ação é realizada pela Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada.

Será instalado um telão e o evento contará também com atrações musicais, espaço gastronômico e programação especial. O objetivo é transformar o local em ponto de encontro para que famílias e amigos se unam em uma só torcida para acompanhar a emoção do mundial.

Programação

A transmissão já começa na abertura oficial da Copa, no dia 11 de junho, às 16h. Já os primeiros jogos do Brasil serão transmitidos nos dias 13 e 24 de junho, às 19h. O evento é gratuito.

Segurança

Para garantir tranquilidade ao público, a região contará com reforço na segurança durante os dias de transmissão, com apoio das equipes de monitoramento e das forças de segurança.

A iniciativa integra as ações de revitalização e ocupação do Centro, fortalecendo a convivência, o lazer e o movimento na região, em alinhamento às propostas desenvolvidas pelo programa ‘Centro da Gente’.

Serviço

Transmissão dos jogos da Copa do Mundo Fifa 2026
Local: Praça da Matriz - Praça Governador Pedro de Toledo – Centro - Jundiaí
Datas e horários: 11 de junho – às 16h - Abertura da Copa do Mundo
13 de junho – às 19h - Jogo do Brasil
24 de junho – às 19h – Jogo do Brasil
Evento gratuito!

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