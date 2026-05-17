Sobre a predominância do eleitorado de meia-idade, a vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Jundiaí, Fabiana Dias, afirma que “se trata de uma faixa etária que concentra responsabilidades profissionais e familiares, ampliando a cobrança por eficiência dos serviços públicos, mobilidade urbana, segurança, emprego e qualidade de vida”. Segundo ela, “é um eleitor que acompanha mais de perto a gestão pública e cobra resultados concretos da administração”. A advogada ainda destaca que, apesar da maioria feminina no eleitorado, a participação das mulheres nos espaços de poder ainda é proporcionalmente menor. Segundo ela, a renovação política e a aproximação do tema às novas gerações continuam sendo desafios da política local e regional.

Para Oswaldo Fernandes, presidente de honra do Partido Socialista Brasileiro, o amadurecimento do eleitorado ocorre em duas frentes: a idade e a política. Segundo ele, “a população está envelhecendo”, o que explica o perfil apontado pelos dados do eleitorado. Oswaldo contrapõe que “o amadurecimento político e cultural acontece de forma mais lenta e depende da participação da sociedade no debate público”. O líder também destaca a importância da formação política e para isso, “os partidos políticos, sem dúvidas, são responsáveis nesse processo”, diz. O presidente do Republicanos, Fernando de Souza, complementa ao afirmar que cabe aos partidos aproximar os jovens do debate político e mostrar que as decisões institucionais impactam diretamente o futuro da juventude. Segundo ele, os jovens ainda priorizam estudos, carreira e vida pessoal em detrimento do debate político. Já Oswaldo aponta que a baixa participação de adolescentes nas urnas ainda segue semelhante ao observado nos últimos anos.

Em contrapartida, o presidente do Republicanos destaca que o aumento da expectativa de vida e a queda da natalidade podem ter ampliado a presença de eleitores mais velhos nas urnas, embora isso ainda não se reflita integralmente na representação política. Segundo ele, cresce também o desgaste da população com a política tradicional, cenário que afeta eleitores independentemente de idade ou sexo, cada vez mais distantes do debate público e desconfiados das promessas eleitorais. “Há um cansaço com as mesmas promessas e com políticos que aparecem apenas em período eleitoral”, afirmou.