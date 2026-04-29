A sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira (28) foi marcada por embates diretos entre os parlamentares. Com a presença de 17 vereadores e duas ausências registradas, o plenário discutiu as pautas entre confrontos e piadas. Os parlamentares refrearam um vereador tucano que se indispôs com colegas usando palavras de baixo calão, após a rejeição de um pedido de urgência de um projeto.

A temperatura subiu quando o proponente utilizou palavras de baixo calão em plenário, provocando reações imediatas. O vereador Dika Xique Xique (PODE) criticou a postura do colega: "Parece que estamos em um barzinho. Respeitem a casa do povo, a política é feita de construção e diálogo", afirmou. O vereador Romildo Antônio (PDT) também subiu à tribuna para exigir ordem, reforçando o caráter democrático da instituição e criticando a falta de articulação da proposta.



Mesmo em meio aos conflitos, a pauta avançou em temas sociais. O projeto nº 14.873/2025, de autoria de Carla Basílio (PSD), que institui o programa "Doadores do Futuro", que conscientiza alunos da rede pública sobre a importância da doação de sangue, foi discutido com a perspectiva positiva entre os dos vereadores da casa. A proposta recebeu 13 votos favoráveis.

"É um projeto que vai atuar dentro das escolas, criando doadores para as próximas gerações. Cada doador pode salvar quatro vidas", afirma a parlamentar, ressaltando a importância de educar os jovens para as responsabilidades futuras.