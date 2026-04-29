A sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira (28) foi marcada por embates diretos entre os parlamentares. Com a presença de 17 vereadores e duas ausências registradas, o plenário discutiu as pautas entre confrontos e piadas. Os parlamentares refrearam um vereador tucano que se indispôs com colegas usando palavras de baixo calão, após a rejeição de um pedido de urgência de um projeto.
A temperatura subiu quando o proponente utilizou palavras de baixo calão em plenário, provocando reações imediatas. O vereador Dika Xique Xique (PODE) criticou a postura do colega: "Parece que estamos em um barzinho. Respeitem a casa do povo, a política é feita de construção e diálogo", afirmou. O vereador Romildo Antônio (PDT) também subiu à tribuna para exigir ordem, reforçando o caráter democrático da instituição e criticando a falta de articulação da proposta.
Mesmo em meio aos conflitos, a pauta avançou em temas sociais. O projeto nº 14.873/2025, de autoria de Carla Basílio (PSD), que institui o programa "Doadores do Futuro", que conscientiza alunos da rede pública sobre a importância da doação de sangue, foi discutido com a perspectiva positiva entre os dos vereadores da casa. A proposta recebeu 13 votos favoráveis.
"É um projeto que vai atuar dentro das escolas, criando doadores para as próximas gerações. Cada doador pode salvar quatro vidas", afirma a parlamentar, ressaltando a importância de educar os jovens para as responsabilidades futuras.
Também foi aprovado um projeto que altera a lei nº 10.327/25, que assegura à pessoa com deficiência o direito de ingressar e permanecer em qualquer local (público ou privado) portando alimentos para consumo próprio e utensílios de uso pessoal. A medida visa garantir que pessoas com restrições alimentares específicas, comuns em diversas deficiências, possam frequentar estabelecimentos sem restrições sobre sua alimentação necessária.
Os vereadores mantiveram o veto parcial ao Projeto de Lei nº 15.003/2025, que institui a Política Municipal de Proteção à Liberdade Religiosa e de Combate à Intolerância e à Discriminação Religiosa no âmbito das unidades escolares públicas e privadas. A lei aprovada foi parcialmente vetada pelo Executivo por interferir em atribuições do Executivo.
A casa legislativa retomou a moção nº 225/2026, adiada na última sessão, de autoria do Rodrigo Albino, que pede apelo ao governo do Estado de São Paulo pela urgente reforma do posto da Polícia Militar no bairro Medeiros. A moção em apelo foi aprovada. A sessão, entretanto, terminou como o seu início. Vereadores defendendo suas bandeiras políticas e os respectivos mandatos nacionais de seus partidos, com ofensas para todos os lados.