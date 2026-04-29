Várzea Paulista foi palco da 5ª edição do Fórum da Região Turística (RT) Negócios & Cultura nesta terça-feira (28). Com o tema “Turismo como Motriz do Desenvolvimento Econômico”, o evento reuniu gestores públicos, especialistas, empresários e representantes de cidades da região para discutir o turismo como estratégia de desenvolvimento. A expectativa é de fortalecimento da cooperação entre as cidades integrantes da RT, com foco na construção de políticas públicas e iniciativas conjuntas para o setor turístico. Com a realização do fórum, Várzea Paulista busca valorizar as atrações locais e ampliar oportunidades na geração de emprego e renda por meio do turismo.

Empresa notificada

A Prefeitura de Várzea Paulista informou que adotou medidas administrativas contra a empresa Recrutamento Brasil, responsável pela organização de um processo seletivo de professores, após denúncias de falta de pagamento a trabalhadores que atuaram na aplicação das provas. Segundo a administração, a empresa foi notificada pela área de Educação e, posteriormente, pela Gestão Pública, que dará andamento a processo sancionatório por descumprimento contratual. A Prefeitura afirmou ainda que, caso os pagamentos não sejam realizados, poderá reter valores devidos à empresa e efetuar o repasse diretamente aos prestadores de serviço.

Sabatina de indicados a tribunais e à Defensoria

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado realiza nesta quarta-feira (29) a sabatina de Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Também serão analisados os nomes de Margareth Rodrigues Costa, para o Tribunal Superior do Trabalho (TST), e Tarcijany Linhares Aguiar Machado, para a Defensoria Pública da União (DPU). Após a sabatina, os indicados ainda precisam ser aprovados pela comissão e pelo plenário do Senado, com mínimo de 41 votos favoráveis, para assumirem os cargos.

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