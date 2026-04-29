Várzea Paulista foi palco da 5ª edição do Fórum da Região Turística (RT) Negócios & Cultura nesta terça-feira (28). Com o tema “Turismo como Motriz do Desenvolvimento Econômico”, o evento reuniu gestores públicos, especialistas, empresários e representantes de cidades da região para discutir o turismo como estratégia de desenvolvimento. A expectativa é de fortalecimento da cooperação entre as cidades integrantes da RT, com foco na construção de políticas públicas e iniciativas conjuntas para o setor turístico. Com a realização do fórum, Várzea Paulista busca valorizar as atrações locais e ampliar oportunidades na geração de emprego e renda por meio do turismo.
Empresa notificada
A Prefeitura de Várzea Paulista informou que adotou medidas administrativas contra a empresa Recrutamento Brasil, responsável pela organização de um processo seletivo de professores, após denúncias de falta de pagamento a trabalhadores que atuaram na aplicação das provas. Segundo a administração, a empresa foi notificada pela área de Educação e, posteriormente, pela Gestão Pública, que dará andamento a processo sancionatório por descumprimento contratual. A Prefeitura afirmou ainda que, caso os pagamentos não sejam realizados, poderá reter valores devidos à empresa e efetuar o repasse diretamente aos prestadores de serviço.
Sabatina de indicados a tribunais e à Defensoria
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado realiza nesta quarta-feira (29) a sabatina de Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Também serão analisados os nomes de Margareth Rodrigues Costa, para o Tribunal Superior do Trabalho (TST), e Tarcijany Linhares Aguiar Machado, para a Defensoria Pública da União (DPU). Após a sabatina, os indicados ainda precisam ser aprovados pela comissão e pelo plenário do Senado, com mínimo de 41 votos favoráveis, para assumirem os cargos.
Contendo alta nos preços
O governo federal editou medida provisória para subsidiar o preço do gás de cozinha, com a liberação de R$ 330 milhões. O recurso será destinado a empresas importadoras de gás liquefeito de petróleo (GLP), com o objetivo de reduzir o impacto da alta internacional dos combustíveis. A medida integra um pacote para conter os efeitos da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã nos preços do petróleo. O repasse do recurso vale para produtos entregues entre 1º de abril e 31 de maio, com possibilidade de prorrogação.
Luiz Fernando é recebido por moradores do Jd. Pacaembu
O reconhecimento à experiência política de Luiz Fernando Machado tem aberto portas diretamente nos lares de Jundiaí e região. Atendendo a um convite do morador Erick e organizado por Rodrigo Costalonga, o pré-candidato a deputado federal participou de uma reunião no Jardim Pacaembu, para debater soluções estruturais para a comunidade, com foco especial na retomada da eficiência na Saúde e no reforço da Segurança Pública. "Quando um morador nos convida para sua casa, ele está depositando confiança em nosso histórico de trabalho. Minha missão na Câmara Federal é garantir que o conhecimento técnico sobre a nossa Região Metropolitana se transforme em recursos reais para custear hospitais, modernizar a segurança e melhorar a vida das pessoas no bairro", destacou o pré-candidato.
Parcelamento de dívidas
A Câmara Municipal de Louveira aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 2/2026, que institui o Programa Especial de Regularização Fiscal. A medida permite a quitação de dívidas vencidas até dezembro de 2025 com desconto de até 100% em juros e multas para pagamento à vista, além de opções de parcelamento com abatimentos. A proposta, de autoria da Prefeitura, não constava na pauta oficial e foi incluída de última hora, em regime de urgência, durante a sessão desta segunda-feira (27). No mesmo encontro, também foram aprovadas mudanças na previdência municipal, com ajustes nas regras de contribuição, pensões e possibilidade de revisão de alíquotas com base em estudos atuariais.