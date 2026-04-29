30 de abril de 2026
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PELA ORDEM

Luiz Fernando é recebido por moradores do Jd. Pacaembu

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Moradores do Jd. Pacaembu ouviram as propostas de Luiz Fernando
Moradores do Jd. Pacaembu ouviram as propostas de Luiz Fernando

Várzea Paulista foi palco da 5ª edição do Fórum da Região Turística (RT) Negócios & Cultura nesta terça-feira (28). Com o tema “Turismo como Motriz do Desenvolvimento Econômico”, o evento reuniu gestores públicos, especialistas, empresários e representantes de cidades da região para discutir o turismo como estratégia de desenvolvimento. A expectativa é de fortalecimento da cooperação entre as cidades integrantes da RT, com foco na construção de políticas públicas e iniciativas conjuntas para o setor turístico. Com a realização do fórum, Várzea Paulista busca valorizar as atrações locais e ampliar oportunidades na geração de emprego e renda por meio do turismo.

Empresa notificada

A Prefeitura de Várzea Paulista informou que adotou medidas administrativas contra a empresa Recrutamento Brasil, responsável pela organização de um processo seletivo de professores, após denúncias de falta de pagamento a trabalhadores que atuaram na aplicação das provas. Segundo a administração, a empresa foi notificada pela área de Educação e, posteriormente, pela Gestão Pública, que dará andamento a processo sancionatório por descumprimento contratual. A Prefeitura afirmou ainda que, caso os pagamentos não sejam realizados, poderá reter valores devidos à empresa e efetuar o repasse diretamente aos prestadores de serviço.

Sabatina de indicados a tribunais e à Defensoria

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado realiza nesta quarta-feira (29) a sabatina de Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Também serão analisados os nomes de Margareth Rodrigues Costa, para o Tribunal Superior do Trabalho (TST), e Tarcijany Linhares Aguiar Machado, para a Defensoria Pública da União (DPU). Após a sabatina, os indicados ainda precisam ser aprovados pela comissão e pelo plenário do Senado, com mínimo de 41 votos favoráveis, para assumirem os cargos.

Contendo alta nos preços

O governo federal editou medida provisória para subsidiar o preço do gás de cozinha, com a liberação de R$ 330 milhões. O recurso será destinado a empresas importadoras de gás liquefeito de petróleo (GLP), com o objetivo de reduzir o impacto da alta internacional dos combustíveis. A medida integra um pacote para conter os efeitos da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã nos preços do petróleo. O repasse do recurso vale para produtos entregues entre 1º de abril e 31 de maio, com possibilidade de prorrogação.

Luiz Fernando é recebido por moradores do Jd. Pacaembu

O reconhecimento à experiência política de Luiz Fernando Machado tem aberto portas diretamente nos lares de Jundiaí e região. Atendendo a um convite do morador Erick e organizado por Rodrigo Costalonga, o pré-candidato a deputado federal participou de uma reunião no Jardim Pacaembu, para debater soluções estruturais para a comunidade, com foco especial na retomada da eficiência na Saúde e no reforço da Segurança Pública. "Quando um morador nos convida para sua casa, ele está depositando confiança em nosso histórico de trabalho. Minha missão na Câmara Federal é garantir que o conhecimento técnico sobre a nossa Região Metropolitana se transforme em recursos reais para custear hospitais, modernizar a segurança e melhorar a vida das pessoas no bairro", destacou o pré-candidato.

Parcelamento de dívidas

A Câmara Municipal de Louveira aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 2/2026, que institui o Programa Especial de Regularização Fiscal. A medida permite a quitação de dívidas vencidas até dezembro de 2025 com desconto de até 100% em juros e multas para pagamento à vista, além de opções de parcelamento com abatimentos. A proposta, de autoria da Prefeitura, não constava na pauta oficial e foi incluída de última hora, em regime de urgência, durante a sessão desta segunda-feira (27). No mesmo encontro, também foram aprovadas mudanças na previdência municipal, com ajustes nas regras de contribuição, pensões e possibilidade de revisão de alíquotas com base em estudos atuariais.

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