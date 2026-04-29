"Contar uma história" com começo, meio e fim tanto nos dias atuais como, num tempo não tão remoto, ganharam um sentido que vai muito além da organização de fatos, experiências e emoções para moldar a percepção da realidade. As narrativas, de ontem como as de hoje, têm a clara intenção de articular informações, geralmente fragmentadas, para criar uma interpretação específica sobre o mundo. Ela não busca apenas relatar o que aconteceu, mas estabelecer um "porquê" que ressoe com a identidade e os valores de quem a consome.

Assim sendo, no dia 22 de abril de 1500, o escrivão Pero Vaz de Caminha, poeticamente registrou e oficializou ao mundo a descoberta do Brasil, embarcado na caravela comandada por Pedro Álvares Cabral, aportando em Porto Seguro na Bahia. Essa ícone imagem consolidou-se como verdade incontestável, mas à luz de leituras como as de Luís da Câmara Cascudo e de Tânia Maria da Fonseca Teixeira, a história começa a revelar fissuras, e nos coloca diante de algo mais sofisticado do que um erro histórico, um caso clássico de construção narrativa.

Cascudo não nega o episódio de 1500, mas o esvazia de centralidade ao deslocar o olhar para aquilo que já existia antes da chegada europeia. Em seus estudos sobre cultura popular, ele demonstra que o Brasil não nasce de um evento, mas de um processo contínuo, tecido no cotidiano de povos indígenas que já ocupavam o território com sistemas próprios de organização, linguagem e visão de mundo. Ele desmonta a ideia de um país que surge a partir de um gesto externo. O Brasil, sob essa perspectiva, não foi inaugurado. Foi reinterpretado.

Há indícios de que o litoral brasileiro já figurava em mapas europeus antes mesmo da expedição de Cabral. Ainda que não haja consenso absoluto, registros cartográficos sugerem o conhecimento prévio da existência de terras a oeste do Atlântico. Essa hipótese desloca o “descobrimento” do campo da surpresa para o da estratégia. Se o território era, ao menos em parte, conhecido, então a chegada oficial não foi um encontro inesperado e sim uma formalização planejada, um movimento calculado dentro de uma lógica de expansão e domínio.

A escritora Tânia Maria da Fonseca Teixeira, em seu livro “Arraial do Marco: Nosso Porto Seguro” propõe uma mudança de eixo geográfico. Em suas pesquisas, ela destaca o Marco de Touros, no Rio Grande do Norte, como evidência da presença e posse portuguesa anterior ou paralela à narrativa consagrada. “Cabral pode não ter descoberto”. Sua expedição foi para confirmar, formalizar algo já conhecido em circuitos restritos. Nesse cenário, Porto Seguro deixa de ser origem incontestável e passa a ser versão consolidada.

As narrativas não são eternas. A identidade de um povo é construída a partir do conhecimento de sua origem. Parece que antes mesmo de “existirmos” havia uma disputa pela posse, protagonismo e legitimidade do novo continente. E desde o início fomos interpretados, enquadrados e narrados. E continuamos sendo.

Rosângela Portela é jornalista, consultora e mentora em comunicação