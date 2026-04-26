Neste domingo (26), o Brasil celebra o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Por questões relacionadas à alimentação e ao estilo de vida dos dias de hoje, a doença crônica se torna cada vez mais comum, mas também é a principal causa de mortes no país, visto que pode levar a quadros de AVC, infarto e outras condições cardiovasculares.

Em Jundiaí, de acordo com a prefeitura, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, atualmente, o município registra 43.954 pacientes em acompanhamento de hipertensão na rede pública de saúde do município. O número representa quase 10% da população da cidade, estimada em 463.039 pessoas pelo IBGE. Ou seja, em média, um a cada dez jundiaienses faz tratamento contra a pressão alta pelo SUS.

O cuidado, segundo a prefeitura, é realizado, prioritariamente, na rede de Atenção Básica, com acompanhamento contínuo pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e da Estratégia Saúde da Família. Os pacientes são monitorados regularmente, com aferição da pressão arterial, consultas periódicas e orientação quanto à adoção de hábitos de vida saudáveis. Quando necessário, são prescritos medicamentos, disponibilizados gratuitamente pela rede pública, além da solicitação de exames para avaliação clínica e prevenção de complicações.

Risco silencioso