O Serviço Social do Comércio (Sesc) de Jundiaí tem um final de semana com programação extensa, de qualidade e que promete agradar os mais diferentes gostos. Neste sábado (25) o Teatro recebe a Cia de Teatro Heliópolis com o espetáculo ‘A Boca que Tudo Come Tem Fome (Do Cárcere às Ruas). Com dramaturgia de Dione Carlos e direção de Miguel Rocha, a peça investiga os dilemas da reinserção social de seis pessoas que passaram pelo sistema prisional. A encenação propõe um diálogo sensível sobre o que significa, de fato, recuperar a liberdade no Brasil atual.

Já o domingo (26) será marcado pela ludicidade de ‘A Máquina do Tempo’. No palco, o ator e músico Gui Stutz interpreta um menino que transforma objetos do cotidiano em um invento capaz de percorrer diferentes eras. A jornada convida as crianças a observar como as transformações do passado moldaram o mundo de hoje, incentivando uma reflexão sobre a construção de um futuro mais harmônico.

E para encerrar a programação, também no domingo, a Área de Convivência recebe o ‘Baile do Lima’ dentro do projeto ‘Todo Domingo um Som’. O cantor e multi-instrumentista, acompanhado por banda completa, resgata a atmosfera das antigas festas de salão com um repertório focado em versões vibrantes de clássicos da MPB. A atividade é aberta ao público e tem acesso livre.