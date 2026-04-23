23 de abril de 2026
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CULTURA E LAZER

Teatro, show e espetáculo animam fim de semana no Sesc Jundiaí

Por Da redação | Sesc Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Sesc Jundiaí

O Serviço Social do Comércio (Sesc) de Jundiaí tem um final de semana com programação extensa, de qualidade e que promete agradar os mais diferentes gostos. Neste sábado (25) o Teatro recebe a Cia de Teatro Heliópolis com o espetáculo ‘A Boca que Tudo Come Tem Fome (Do Cárcere às Ruas). Com dramaturgia de Dione Carlos e direção de Miguel Rocha, a peça investiga os dilemas da reinserção social de seis pessoas que passaram pelo sistema prisional. A encenação propõe um diálogo sensível sobre o que significa, de fato, recuperar a liberdade no Brasil atual.

Já o domingo (26) será marcado pela ludicidade de ‘A Máquina do Tempo’. No palco, o ator e músico Gui Stutz interpreta um menino que transforma objetos do cotidiano em um invento capaz de percorrer diferentes eras. A jornada convida as crianças a observar como as transformações do passado moldaram o mundo de hoje, incentivando uma reflexão sobre a construção de um futuro mais harmônico.

E para encerrar a programação, também no domingo, a Área de Convivência recebe o ‘Baile do Lima’ dentro do projeto ‘Todo Domingo um Som’. O cantor e multi-instrumentista, acompanhado por banda completa, resgata a atmosfera das antigas festas de salão com um repertório focado em versões vibrantes de clássicos da MPB. A atividade é aberta ao público e tem acesso livre.

O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

Serviço

Espetáculo  
A Boca que Tudo Come Tem Fome (Do Cárcere às Ruas), com Companhia de Teatro Heliópolis  
Data: 25/4
Horário: 19h – no Teatro do Sesc
Evento pago – ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc

Espetáculo infantil  
A Máquina do Tempo, com Gui Stutz  
Data: 26/4
Horário: 16h – Teatro do Sesc
Evento pago – ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc 
Obs.: Grátis para crianças até 12 anos

Show  
Baile do Lima
Data: 26/4
Horário: 17h30 às 18h45 - Área de Convivência do Sesc
Evento gratuito! 

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