A Igreja Batista Manancial, em Jundiaí, recebe neste domingo (26), às 18h30, o cantor gospel Robinson Monteiro, que irá conduzir a ministração de louvor no Culto da Família.

Robinson Monteiro, conhecido como "Anjo", é um renomado cantor brasileiro de música cristã contemporânea e pop. Nascido em 1975, ele ganhou fama nacional em 2001, ao vencer o quadro de calouros do Programa Raul Gil, vendendo mais de 1,5 milhão de cópias de seu álbum de estreia. Ele é professor de técnica vocal e continua ativo na música gospel.

Amigo da igreja, Robinson retorna à cidade para mais um momento especial de fé e adoração. “Toda vez que o nosso amigo Robinson vem, somos muito abençoados e impactados pelo poder de Deus através da vida dele. Com sua voz, ele traz refrigério para todos nós”, destaca o pastor Paulo Oliveira, presidente da Manancial.