22 de abril de 2026
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EM JUNDIAÍ

Cine OAB acontece dia 2 de maio com o longa 'Manas'

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Após a exibição do longa de Mariana Brennand, haverá um debate sobre o enredo
Após a exibição do longa de Mariana Brennand, haverá um debate sobre o enredo

Neste ano, o já tradicional Cine OAB acontecerá pela primeira vez no cinema. No dia 2 de maio, às 11h, no Moviecom Jundiaí, a OAB Jundiaí promove um encontro que conecta imagem e realidade: a exibição do filme Manas, de Mariana Brennand, seguida de debate com a procuradora do Estado de São Paulo, Margarete Pedroso.

Ambientado na Ilha do Marajó, o filme acompanha a trajetória de meninas que crescem em um contexto de violências naturalizadas e estruturais. O filme expõe a exploração de menores como parte de uma engrenagem social complexa, em que sobrevivência e vulnerabilidade se entrelaçam de forma inquietante.

A proposta do Cine OAB é ter o cinema como espaço de escuta, confronto e elaboração coletiva do direito. Mais do que assistir, a proposta é pensar o que o filme mobiliza, sobretudo, o que ele exige da advocacia e da sociedade. A exibição, porém, é aberta ao público geral, mediante inscrição prévia.

Serviço
Cine OAB com Manas
Onde: Moviecom Maxi Shopping – Jundiaí
Quando: 2 de maio de 2026 (sábado), às 11h
Entrada gratuita
Inscrição: https://forms.gle/cGdevSDhrQETyCPZ8

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