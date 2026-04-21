Neste ano, o já tradicional Cine OAB acontecerá pela primeira vez no cinema. No dia 2 de maio, às 11h, no Moviecom Jundiaí, a OAB Jundiaí promove um encontro que conecta imagem e realidade: a exibição do filme Manas, de Mariana Brennand, seguida de debate com a procuradora do Estado de São Paulo, Margarete Pedroso.

Ambientado na Ilha do Marajó, o filme acompanha a trajetória de meninas que crescem em um contexto de violências naturalizadas e estruturais. O filme expõe a exploração de menores como parte de uma engrenagem social complexa, em que sobrevivência e vulnerabilidade se entrelaçam de forma inquietante.

A proposta do Cine OAB é ter o cinema como espaço de escuta, confronto e elaboração coletiva do direito. Mais do que assistir, a proposta é pensar o que o filme mobiliza, sobretudo, o que ele exige da advocacia e da sociedade. A exibição, porém, é aberta ao público geral, mediante inscrição prévia.