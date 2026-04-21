A bola ainda não rolou, mas em Jundiaí o clima de Copa do Mundo já começou. Nos comércios, prateleiras e vitrines começam a ganhar as cores verde e amarelo, além de referências a outras seleções estimulando os consumidores a entrarem no espírito da competição. Afinal, Copa é tempo de reunir amigos e família, acender a churrasqueira, preparar uma pipoca e fazer muito barulho para torcer pela Seleção. E nesse contexto, nada melhor do que utilizar acessórios para deixar o momento ainda mais divertido. Os preços devem variar de R$ 9,90 a R$ 79,90.

A variedade de produtos chama atenção. Cornetas, apitos e leques dividem espaço com itens decorativos, como cortinas metalizadas e bandeiras e flâmulas de diferentes tamanhos. O proprietário de uma loja de festas e fantasias, Eder Mantovani, conta que o estoque foi preparado pensando em todos os perfis de torcedores. “A loja está bem preparada para a Copa do Mundo. Temos bastante itens para agradar a todos, desde enfeites até acessórios para quem quer torcer com mais animação”, afirma.

Além dos tradicionais produtos nas cores do Brasil, há também novidades e itens voltados a outras seleções, como Estados Unidos e Canadá, dois dos países-sede, e Coreia, Japão e Argentina. “Estamos apostando em novidades para atrair os clientes, como jogos de bandeiras e flâmulas e até taças temáticas da Copa. Isso chama atenção e movimenta a loja como um todo”, explica. Segundo ele, apesar de a última Copa não ter empolgado tanto, o brasileiro costuma entrar no clima conforme o time avança. “Na hora H todo mundo quer participar”, diz. “A expectativa é aumentar as vendas em torno de 15% em relação à Copa de 2022”, prevê.