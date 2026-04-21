A bola ainda não rolou, mas em Jundiaí o clima de Copa do Mundo já começou. Nos comércios, prateleiras e vitrines começam a ganhar as cores verde e amarelo, além de referências a outras seleções estimulando os consumidores a entrarem no espírito da competição. Afinal, Copa é tempo de reunir amigos e família, acender a churrasqueira, preparar uma pipoca e fazer muito barulho para torcer pela Seleção. E nesse contexto, nada melhor do que utilizar acessórios para deixar o momento ainda mais divertido. Os preços devem variar de R$ 9,90 a R$ 79,90.
A variedade de produtos chama atenção. Cornetas, apitos e leques dividem espaço com itens decorativos, como cortinas metalizadas e bandeiras e flâmulas de diferentes tamanhos. O proprietário de uma loja de festas e fantasias, Eder Mantovani, conta que o estoque foi preparado pensando em todos os perfis de torcedores. “A loja está bem preparada para a Copa do Mundo. Temos bastante itens para agradar a todos, desde enfeites até acessórios para quem quer torcer com mais animação”, afirma.
Além dos tradicionais produtos nas cores do Brasil, há também novidades e itens voltados a outras seleções, como Estados Unidos e Canadá, dois dos países-sede, e Coreia, Japão e Argentina. “Estamos apostando em novidades para atrair os clientes, como jogos de bandeiras e flâmulas e até taças temáticas da Copa. Isso chama atenção e movimenta a loja como um todo”, explica. Segundo ele, apesar de a última Copa não ter empolgado tanto, o brasileiro costuma entrar no clima conforme o time avança. “Na hora H todo mundo quer participar”, diz. “A expectativa é aumentar as vendas em torno de 15% em relação à Copa de 2022”, prevê.
Réplica da taça da Copa do Mundo é uma das apostas de Cesar para aumentar as vendas
Em outra loja de variedades, o cenário se repete: camisetas, copos, canecas, bonés e bandeiras estão entre os itens mais procurados. O funcionário Cesar Soares destaca que os produtos mais populares continuam sendo os clássicos. “Camiseta e bandeira são o que mais saem. São itens que todo mundo quer ter para torcer”, conta.
Entre as apostas deste ano estão as réplicas da taça da Copa que aparecem pela primeira vez nas prateleiras e já despertam curiosidade. “A gente espera que a Copa dê uma movimentada no comércio. Qualquer data diferente é importante apostar e vale a pena”, afirma Soares. Ele observa ainda que muitos consumidores deixam para comprar em cima da hora, especialmente nos dias de jogo, o que costuma intensificar o movimento. A expectativa de Cesar é igualar as vendas de 2022.