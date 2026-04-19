A Companhia de Teatro de Jundiaí promove, no dia 30 de abril de 2026, um encontro especial aberto ao público para compartilhar o processo criativo de seu novo espetáculo, “Oiró – O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória”, com direção artística de Ellen Navarro.

A atividade será realizada no Espaço Expressa/Palco, das 13h às 15h30, e é voltada tanto à classe artística quanto a interessados em conhecer mais de perto as diferentes etapas de uma produção teatral. Para participar, é necessário preencher o formulário de inscrição até o dia 28 de abril, neste link.