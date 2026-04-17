Vai pegar estrada ainda nesta sexta-feira (17) para curtir o feriado de Tiradentes? Algumas rodovias da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) e dos principais corredores que dão acesso ao litoral registram maior movimento nesta saída de feriadão. Confira abaixo:

Rodovia Anhanguera (SP-330):

Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego congestionado em Sumaré na pista Expressa. km inicial: 107 / km final: 109;



Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego congestionado em Valinhos na pista Expressa. km inicial: 81 / km final: 85;



Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego congestionado em Campinas na pista Expressa. km inicial: 100 / km final: 104;



Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego congestionado em Jundiaí na pista Expressa. km inicial: 56 / km final: 62.

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348):

Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego congestionado em Jundiaí na pista Expressa. km inicial: 48 / km final: 50.

Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300):

Pista sentido Leste com tráfego congestionado em Jundiaí na pista Expressa. km inicial: 64 / km final: 62.

Rodovia Adalberto Panzan (SPI-102/330):

Tráfego flui normalmente, sem anormalidade.

Rodoanel Mário Covas (SP-021):

Sentido Bandeirantes - Tráfego flui normalmente, sem anormalidade;

Sentido litoral - Pista sentido Litoral com tráfego congestionado em EMBU DAS ARTES na pista Expressa. km inicial: 16 / km final: 29.

Rodovia dos Imigrantes (SP 160):

Km 26 - KM 49 - Congestionado por excesso de veículos;

Km 65 - Km 70 - Congestionado por excesso de veículos.

Rodovia Anchieta (SP 150):

Km 26 - Km 40 - Congestionado por excesso de veículos;

Km 63 - Km 61 - Lento por excesso de veículos.

Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP 248):

Km 7 - Km 8 - Congestionado por excesso de veículos.

Fernão Dias (BR-381):

Sentido São Paulo - Pista sentido Norte com tráfego lento com paradas em MAIRIPORÃ na pista Expressa. Obs: Tráfego congestionado, saída do feriado de Tiradentes. km inicial: 67 / km final: 55;

Pista sentido Norte com tráfego lento com paradas em ATIBAIA na pista Expressa. Obs: Tráfego congestionado, saída do feriado de Tiradentes. km inicial: 41 / km final: 36.

Orientação

A Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas evitem transitar pelas rodovias que cortam o Estado de São Paulo no horário de pico nos próximos dias. Caso não seja possível, a recomendação é para que atenção seja redobrada e que a paciência seja ainda maior com intuito de se evitar acidentes e problemas de ordem maior no trânsito.