Em sua mais recente presepada, o governo Tarcísio de Freitas trocou os trens que estavam em operação na Linha 10-Turquesa da CPTM. Quando ouvimos falar sobre esse tipo de substituição, a expectativa é de que o sistema está sendo melhorado, com a chegada de trens mais modernos, aumentando o conforto dos passageiros e reduzindo o tempo de viagem.

Mas o plano era outro. O Governo Tarcísio tirou os trens da Linha 10 para que fossem usados em corredores já privatizados, mais especificamente nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. No lugar, passaram a circular pela Turquesa trens com quase 20 anos de uso, caindo aos pedaços, barulhentos e, em alguns casos, com o sistema de ar-condicionado quebrado.

A reação foi imediata, com uma chuva de críticas nas redes sociais. Até quem costuma apoiar a atual gestão, desta vez ficou do lado oposto. A pressão foi tanta que o governo se viu obrigado a recuar e desfazer sua própria lambança. Se estivéssemos na iniciativa privada e Tarcísio de Freitas fosse o CEO de São Paulo, provavelmente teria perdido o emprego.

O episódio é didático. Mostra a serviço de quem está o Governo Tarcísio, que não titubeou ao deixar milhares de pessoas que usam a linha 10 diariamente em uma situação de precariedade para aumentar a atratividade de linhas privatizadas com trens mais modernos. Cria-se um contraste artificial. De um lado, eficiência e modernidade; de outro, sucateamento e insatisfação.

Vale lembrar que, até pouco tempo, a Linha 10-Turquesa estava integrada à Linha 7-Coral, formando o chamado Serviço 710. Com ele, era possível fazer uma viagem de Jundiaí a Rio Grande da Serra, cruzando São Paulo, sem a necessidade de fazer conexões. Com a privatização da Linha 7, o Governo Tarcísio acabou com o 710, apesar do serviço ser bem avaliado pelos usuários.

Agora, para realizar a mesma viagem, é preciso descer na já sobrecarregada Estação Barra Funda. Quem é obrigado a passar por esse périplo, sabe o que essa conexão significa: mais tempo perdido no transporte público, além do desafio de enfrentar uma plataforma superlotada, que não tem condições estruturais para receber o volume enorme de pessoas.

No episódio da Linha 10-Turquesa, o Governo Tarcísio reforçou um padrão de atuação que se tornou recorrente. Eles avançam com medidas impopulares, testam os limites da reação social e, se necessário, recuam taticamente. Esse modus operandi revela um caminho que pode ser usado para a reativação do Serviço 710. Talvez seja hora de lutar, mobilizar e colocar para fora a nossa indignação. Afinal, direitos não se preservam sozinhos. Eles precisam ser defendidos.

Deputado Maurici é jornalista, ex-vereador e ex-prefeito de Franco da Rocha, foi vice-presidente da EBC e presidente da Ceagesp. Atualmente, é primeiro secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo