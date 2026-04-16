O Serviço Social do Comércio (Sesc) de Jundiaí tem um final de semana com programação extensa, de qualidade e que promete agradar os mais diferentes gostos. No sábado (18) o palco do Teatro abre espaço para a sofisticação do choro com o multi-instrumentista Caetano Brasil. No show ‘Flores pra Moa’, o músico celebra o centenário de Moacir Santos com foco na produção autoral de choros do mestre mineiro. Acompanhado por um septeto que inclui metais e contrabaixo acústico, Caetano traz arranjos inéditos para temas como Flores e Paraíso, preservando a complexidade rítmica original com o frescor do improviso contemporâneo.

Ainda no sábado (18), a Área de Convivência recebe o espetáculo ‘Tomate, puro tomate’, conduzido pelo artista argentino Victor Ávalos. Com apresentações em 26 países e reconhecimento no Guinness World Record, Ávalos utiliza a comédia física e o manejo de balões para construir um personagem excêntrico. A performance dispensa o uso de textos e aposta em um humor visual que convida o público à reflexão sobre questões sociais de forma leve.

No domingo (19), a ciência ganha o palco do Teatro com a peça ‘Madame Curie’. A montagem da Cia Apocalíptica apresenta às crianças a trajetória de Marie Curie, cientista cujas descobertas sobre a radioatividade transformaram o século 20. O espetáculo funde teatro de bonecos, sombras e música ao vivo, realizando pequenas experiências científicas diante da plateia para aproximar o legado acadêmico do público infantil de forma poética.